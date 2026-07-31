黄大仙冬菇亭大排档名店结业！30年利丰潮州打冷黯然落幕 负责人心灰：经济真系好淡

屹立于黄大仙下邨超过30载、陪伴无数街坊成长的「利丰打冷小厨」，近日贴出结业通知，宣布将于8月19日后正式停业，引来大批食客及网民不舍。这家以正宗大排档风味及镬气小炒见称的老店，其告别不仅是一个时代的终结，也再次引发公众对香港独有「冬菇亭」文化流逝的感慨。

黄大仙利丰打冷租约期满 卅载人情味告终

位于黄大仙冬菇亭的「利丰打冷小厨」，是区内家喻户晓的「医肚」热点。近日，店家在门外贴出一张「结业通知」，简洁而沉重地交代了离场原因。通知上写道：「致：过去30多年来风雨不改的街坊好友们，因租约期满及各项环境因素关系，很遗憾地向大家宣布，本店将营业至2026年8月19号晚上后正式结业！」店方在文中衷心感谢街坊多年的支持与爱戴，并以一句「有缘再会！」作结，为这段持续三十多年的美味情缘画上句点。

「利丰」的离场，在网上食客群组中激起千层浪。不少人对黄大仙「无野食喇」感到惋惜，认为失去了一个重要的集体回忆。有忠实顾客大赞「利丰鸡扎好食」，称其为必点菜式。然而，亦有网民持不同看法，认为冬菇亭近年经过翻新后，「贵过酒楼又唔好食」，汰弱留强乃必然之事。但随即有人反驳，担心唯一的竞争者离场后，「（隔离店）食品质数太差，之后无对手，肯定再差」，最终受影响的还是食客。

负责人慨叹经济低迷惨过疫情 「望住个生意额真系...」

结业告示上提及「环境因素」，背后隐藏着老板的无奈。《星岛头条》就结业一事向利丰查询，负责人亲证消息，并大吐苦水。他坦言现时经济市道相当疲弱，经营环境甚至比疫情期间更为恶劣。他无奈感叹：「疫情时期啲人都留港消费，依家个个北上消费，望住个生意额真系.......」语气中尽显心灰意冷，最终决定忍痛离场。至于未来会否另觅舖位东山再起？负责人则表示目前言之尚早，暂未有定案。

由打冷起家到点心小炒 「大排档」风味成追忆

「冬菇亭」作为香港公共屋邨的独有产物，自1970年代起便成为平民美食的代名词。其镬气十足、惹味实惠的菜式，是许多港人成长的共同记忆。利丰打冷小厨始于90年代，最初由潮州「打冷」起家，凭著卤水拼盘、蚝饼、盐焗乌头等地道菜式打响名堂。其后逐步扩展，白天化身茶楼，提供盅头饭及点心；晚市则变回镬气冲天的大排档，小炒、火锅样样皆精。

有食客分享，店家的卤水鹅「味道刚好，不油腻」，避风塘茄子更是「香气四溢，份量十足」。对于许多在屋邨长大的市民而言，光顾冬菇亭不仅是为了解决一餐，更是为了一份难以割舍的情怀。如今，随著「利丰」的结业，这份属于黄大仙街坊的独特风味，终将成为绝响。



图片及资料来源：黄大仙区友@Facebook

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