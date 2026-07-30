半年多连执3间！Five Guys荃湾店结业 全港仅余6分店 钟培生曾批「智商税」

荃湾Five Guys结业｜今日（30日），有网民留意到位于荃湾荃新天地的美式连锁汉堡品牌「Five Guys」，在常规的营业时段内拉下大闸，且内部正在进行清理工作。此外，该分店的资讯已从品牌的官方门市列表中被正式移除，进一步证实了该分店已经结业的传闻。

Five Guys荃湾店结业！网民直击落闸清场 官网除名后仅剩6间分店

网民直击Five Guys荃湾店落闸清场

Five Guys官网除名后仅剩6间分店

该名网民在Threads上分享了一张荃新天地「Five Guys」分店清场的照片，并发文好奇询问该店「几时开始冇做」。从相片可见，店舖在正常营业时间内大闸紧闭，内部堆放了大量纸箱及杂物，更有多名店员及疑似装修工人正在进行清理与收拾工作，随即引发大众对于该分店结业的揣测。

此外，《星岛头条》记者翻查「Five Guys」官方网站的最新门市资讯，确认荃湾分店已被正式除名，目前，品牌在全港仅剩下六间分店，分别位于尖沙咀K11 MUSEA、中环文华行、湾仔庄士敦道、观塘APM等地。

半年多连执3间 网民批定价偏高客量惨淡

荃湾分店结业的消息一出，有部分网民坦言对此并不感到意外，指「Five Guys」的定价过高，且口味未必迎合大众，甚至留言批评食物「又贵又难食」。有人更点出荃湾区内的美食选择繁多，竞争极度激烈，认为这是其遭到市场淘汰的关键原因之一。同时，有街坊补充该店客流量一直欠佳，形容平日店内「日日都拍乌蝇」，往往只有寥寥数名食客光顾。

事实上，这已非「Five Guys」近期首宗结业消息。品牌位于铜锣湾罗素街的巨型舖位分店，刚于今年5月份突然宣布结束营业；而位于北角的分店，亦早于去年年底悄悄离场。面对现时本地饮食业界的低迷气氛，以及沉重的租金压力，「Five Guys」去年曾一度罕有地推出定价$99的套餐优惠以图救市。

早前报道：FIVE GUYS铜锣湾店惊传结业？罗素街舖位拉闸 官网已除名 网民叹：我咁有钱都却步

钟培生曾点评食Five Guys都是「智商税」

钟培生曾点评食Five Guys都是「智商税」

回顾「Five Guys」的发展背景，品牌自2018年正式进军香港市场，以即叫即制的汉堡包、新鲜手切薯条，以及提供丰富自选配料的奶昔作为主打特色。然而，其高昂的定价有别于普遍港人对于快餐店「平、靓、正」的印象，且店内长期采取单点模式销售，即消费者需要分别购买汉堡、薯条及饮品，组合起来的一个套餐动辄花费约$200。

香港「富三代」钟培生早前亦曾公开评论，指「Five Guys」既不具备快餐店的平民价格，亦没有相应的快餐质素，加上部分酱料需要额外逐样收费，直言光顾该店如同缴交「智商税」。

资料来源：hardystan＠Threads