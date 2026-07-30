一田开设首间24小时便利店YATA go！开幕优惠猿田彦即磨咖啡低至$10 大卖日本零食饮品+米芝莲级辣油烧卖+水果沙冰

连锁便利店市场即将风起云涌，7-Eleven及Circle K（OK便利店）长年「两分天下」的局面，或将迎来新挑战者。一田百货宣布，旗下首间24小时便利店「YATA go!」正式进驻启德，选址天玺．天Mall，锐意将日本便利店的「寻宝」文化与「方便但不随便」的讲究精神带到香港，以大量独家日本直送商品及本地联乘美食，为消费者提供一个既便利又具品质的全新选择！

一田首间便利店市场进驻启德 24小时大卖日本直送产品

一田百货宣布，开设旗下首间24小时便利店「YATA go!」。

首店选址启德天玺．天Mall。

去日本旅行，「巡视」便利店搜罗限定饮品、人气零食及热食，已是不少港人的指定行程。YATA go! 正是看准此点，主打高比例的「日本直送」商品，务求将最道地的购物体验重现眼前。

店内搜罗了全港最丰富的日本零食、急冻美食及特色选物，单是日本茶类饮品已超过70款。而啤酒阵容更是店内一大亮点，齐集麒麟（KIRIN）、朝日（Asahi）、三得利（SUNTORY）三大品牌的热门酒款，以至坊间少见的日本农园果酒、轻井泽生啤等，种类堪称全港最齐全，让顾客随时都能重温旅行时的惊喜。

YATA go!食堂美食 独家李辉记捞面/米芝莲级烧卖

除了琳瑯满目的包装食品，YATA go! 的「便利一田食堂」亦极具特色，引入多款独家及联乘的话题熟食，将便利店美食提升至新层次。当中最大亮点，是独家引入来自东京惠比寿的人气品牌「猿田彦咖啡」，打破便利店咖啡的平庸印象，让顾客能以亲民价钱品尝精品级的即磨咖啡。

便利店的地道小食亦迎来升级，店内的珍宝烧卖独家配搭「香料案内所」出品、荣获「食品界米芝莲」三星评级的手炒樱花虾辣油，以及层次丰富的浓厚焦糖酱油，为这款平民美食带来星级享受。此外，YATA GO! 更首次与九龙城手切牛肉名店「李辉记」合作，推出全港独家的「李辉记沙嗲酱捞面」，让顾客在便利店亦能一尝老字号的港式风味。而在炎炎夏日，店内引入的日本大热DIY鲜果沙冰机，顾客可自选一田独家调配的「日本蜜瓜蜂蜜」或「士多啤梨香蕉橙」口味，随时自制一杯冰凉消暑的天然饮品。

开幕优惠 猿田彦即磨咖啡买一送一

YATA go! 由即日起推出一系列开幕优惠，逢星期一至五购买猿田彦即磨咖啡热饮可享买一送一，折实后平均每杯只需$10。

为庆祝新店开幕，YATA go! 由即日起推出一系列开幕优惠。最瞩目的优惠，是逢星期一至五购买猿田彦即磨咖啡热饮可享买一送一，折实后平均每杯只需$10。其他优惠还包括原价$38的李辉记捞面惹味套餐减至$34；一田限定口味沙冰由原价$28至$35，减至$22至$32；而鱼蓉烧卖或九记沙嗲鱼蛋10粒，则由原价$18减至$12。



YATA go! 便利一田

地址：天玺•天Mall G06号舖

电话：3468 5883

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