西九龙中心美食广场生意惨淡？小店求救「一个客都冇」 网民：完全唔知4楼有Food Court！

近年本港餐饮业面临不少挑战，尤其是小店在经营上面对沉重压力。有西九龙中心美食广场的食肆店主在社交平台发文，惨呻晚市时间人流稀少，生意淡静，全场「一个客都冇」，希望市民前往支持，事件随即引起广泛关注，不少网民表示：「完全唔知4楼有Food Court！」

西九龙中心美食广场生意惨淡？小店店主拍片呻「一个客都冇」

最近，有西九龙中心美食广场小店店主在社交平台发文，指在晚餐高峰时间生意惨淡，形容当时「一个客都冇」。从帖文片段可见，该美食广场空无一人，场面异常冷清。店主又以轻松口吻向网民呼吁：「请求支援，唔买都嚟睇下啦喂」，并宣传自家出品的蚝及花甲粉，盼能吸引人流。

网民：完全唔知4楼有Food Court！

帖文一出，吸引大量网民留言回响。由于西九龙中心过往为人熟知的食肆多集中于6楼及8楼美食广场，4楼的餐饮区属近期新设，加上位置较隐蔽，有市民甚至不知道该楼层设有饮食区域，直言「位置唔好，4楼个位劲X」、「个位太偏冇宣传」、「认真，我都唔知4楼有嘢食，通常都系8楼，6楼果个foodcourt仔都未帮衬过」，有人更笑言：「唔行入去夹公仔都唔会发现仲有个food court」、「而家先知4楼开咗food court！仲要系正常櫈！」

此外，有食客为店家抱不平，留言表示：「你地呢个位几间都好食，我都食过你啲蚝，真心抵同好食，希望多d人知喇。」同时，部分意见将问题归咎于商场管理及配套设施，有网民直指「成个商场依家都manage得好差，4楼真心特别差」，更有声音认为商场卫生环境影响食欲，指「西九龙广场个厕所10分污糟，又旧又残，证明管理公司做得差！」

来源：Threads