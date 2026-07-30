网曝香港高奢长者院舍生活！「曦芸居」富豪饭堂风中菜厅 点心媲美酒店 入场费高达呢个数……

近日电视节目频频报道老人院的负面新闻，令大众对长者照顾行业产生不少疑虑。然而凡事皆有两面，最近有网民在Facebook群组发文，图文并茂地揭秘香港顶级奢华长者院舍的真实生活，当中宛如「富豪饭堂」的中菜厅更在网上引发热烈讨论，令网民直呼「奇幻」！

跑马地富豪级长者院舍餐厅宛如高级酒店 点心即叫即做

该名网民在「香港中菜／粤菜关注组」，分享了到访全港顶级院舍「曦云居」享用「长者午餐」的体验。从网民上载的现场相片可见，院舍内的餐厅环境极为宽敞雅致，灯光柔和，配备了舒适的座椅与高级餐具，整体格调与五星级酒店的中菜厅无异。相片中展示了多款精致的粤式点心及小菜，菜式丰富，从点心、炖汤、主菜到甜品，均经过精心设计。卖相讲究，色香味俱全。

事主大赞，餐单上的点心全部由院舍自家点心师傅每日新鲜包制，长者更可以自由点餐、「即叫即做」，菜式选择的多样性令人惊叹，直言「现今不少大型酒楼也未必能做到」。

星级厨师联乘营养师 提供度身订造餐单

事实上，这里的餐饮服务确实大有来头。据「曦云居」官网介绍，餐厅由星级厨师主理，并有注册营养师严格把关。每日提供五个时段的餐单，菜式均附有营养值参考。院方更会为患有糖尿病、痛风或有吞咽困难的长者编制处方餐单，甚至提供保留了食物原有卖相的精致软餐。不过，这间餐厅并不向公众开放，只招待住客及其亲友，住宿月费已涵盖基本餐饮。

揭秘跑马地「曦芸居」 天价入场费高达7位数

如此奢华的体验，当然所费不菲。翻查资料，这间引起热议的院舍是位于跑马地传统豪宅区的「曦芸居」。项目于2024年底投入服务，是香港首间采用CCRC（持续照顾退休社区）模式的高端长者公寓。要享受这份尊贵，入住门槛绝对非同凡响。长者需先缴付10万港元入会费，并购买价值700万至1,800万港元不等的债券以取得居住权，其后每月还需缴付由5.5万港元起的月费。

网民热议：奇幻的长者饮食服务

面对如此高昂的收费，网民纷纷感叹「贫穷限制了想像」。不少人留言直指：「最重要系钱」、「有钱万事得，呢度系五星级院舍」、「钱唔系问题，问题系冇钱」。也有网民感叹私营老人院收费高昂：「基层市民一般消费唔起」、「服务1％嘅长者」。

此外，有网民对这种生活模式感到新奇，留言称：「奇幻的长者饮食服务！有财力的老人家系有能力周围去揾食，那又为何要指定一个地方食嘢？相当奇幻的地方。」曦芸居的出现，无疑让人大开眼界，见识到香港顶尖安老服务的极致标准。



图片及资料来源：香港 中菜／粤菜 关注组@Facebook、Ventria Residence 曦芸居

同场加映：公屋长者厕所改用折门 保留木门变1物「再利用」方便退还 网民提醒一