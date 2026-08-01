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荔枝角面店日卖3,000粒烧卖！时薪$120+6大福利急聘「包烧卖员」 老板亲解人工高有原因...

饮食
更新时间：10:00 2026-08-01 HKT
发布时间：10:00 2026-08-01 HKT

荔枝角一间车仔面店早前因超足磅烧卖而人气急升，生意火爆，单日最高更卖出3,000粒烧卖。为应付庞大需求，店家最近以高达$120的时薪招聘「包烧卖员」，结果在短短一个小时内便火速接获大量申请，店方对此空前热烈的反应感到相当惊喜，并已展开首轮筛选。

荔枝角面店手工烧卖爆红 高薪$120急聘熟手技工包烧卖

早前有网民在社交平台上大推荔枝角车仔面店「迎面」出品的手工烧卖。该款定价$15六粒的鱼肉烧卖，每粒重约34.4g，对比一般约13g的烧卖显得相当够分量，并标榜每日新鲜即包即蒸。过去更曾获24HERBS的Brian试食后大赞「佢个大小我钟意，佢个嚼劲做得好好」。

由于手工烧卖大受欢迎导致需求甚殷，「迎面」近日透过Threads发出招聘帖文，积极呼吁大众「快啲过嚟加入我哋啦」。帖文列明包烧卖员的时薪为$120，工作时间可自由选择中午或傍晚两个指定时段，每日仅需工作约二至四小时。除了优厚的薪酬，帖文更以幽默的手法列出六大另类「员工福利」，成功吸引大批年轻人的目光。当中包括：

  • 同小编真人见面嘅宝贵机会（好重要）
  • 同老细拍片嘅机会（如果你想嘅话）
  • 学识一个新技能（要手包）
  • 自由时间（可以拣两个钟，或者每日都返四个钟）
  • 暗恋嘅感觉（系咁叫人等待）
  • 好多嘅镜头（太多人过嚟影我哋嘅烧卖相）

一小时接30申请火速截停 老板坚信「人工高啲开心啲」

招聘帖文发布后应征情况极为踊跃。「迎面」老板向《星岛头条》透露，仅一小时内便已收到约30份应征申请，并已截停招募，进行第一轮筛选。对于开出时薪$120的优厚条件，他解释，由于爆红后烧卖需求急升，现有员工都已经「包到手软」，因此希望凭借高薪在短时间内吸引人才，尽快找到一位能快速上手的熟手技工加入团队。

他亦指出，该岗位的工作时间只有二小时或四小时，但在这短短的时段内需要无间断地包烧卖，若与其他工时较长但薪金较低的工作相比，整体工作量可能差不多，相信应征者也明白高薪相对要求也会较高，「人工高啲开心啲，出品都靓」。

资料来源：comenoodle

同场加映：港人大推荔枝角手工鱼肉烧卖！$15/6粒34.3g巨型烧卖 试食超惊喜「烟韧有鱼味」 网民大赞：姨姨喺舖头现场包

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