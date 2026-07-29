点心片皮鸭放题买一送一！羲和雅苑优惠$164起 120分钟任食北京烤鸭+酸菜鱼/水煮鱼/50款点心甜品小菜

知名京菜学府「羲和雅苑」一直以地道且创新的北京烤鸭深受广大饕客欢迎，今期餐厅更推出极具震撼力的「120分钟任食点心片皮鸭放题」优惠，尖沙咀店午市更设有买一送一超级推广，人均只需低至HK$164即可大快朵颐，绝对是性价比极高的超值美食体验！

7 月30日 12:00 开抢

【羲和雅苑任食点心、片皮鸭放题优惠】

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羲和雅苑120分钟放题优惠 独创片皮鸭三吃

来到羲和雅苑，必定要品尝其招牌菜式——有「会跳舞的烤鸭」之美誉的北京烤鸭。餐厅师傅刀工精湛，将明炉烤制的鸭只精心片成88片精华鸭肉，每一片都肥瘦适中，外皮酥脆而肉质鲜嫩。最特别之处在于其独创的「烤鸭三吃」食法：食客首先可将香脆的鸭皮蘸上充满童趣的跳跳糖，在口腔中迸发出奇妙的酥脆口感；其次，亦可搭配秘制芥末酱，为味蕾带来微辛刺激的全新冲击；最后更可配上标志性的旋转八宝盒，随心搭配多款佐料与京葱饼皮，不但冲击味觉，更带来丰富无比的层次感。

升级版任食点心小菜体验 小笼包/酸菜鱼/水煮鱼

除了尖沙咀店的午市买一送一优惠外，中环及东涌分店的午晚市时段更提供升级版放题体验，人均只需低至HK$198。这款升级版放题不但涵盖了前述的极品片皮鸭，更让食客无限量任食多达50款精致手工点心。此外，套餐更包含多款惹味的经典招牌小菜供食客无限次加单，包括酸香开胃的酸菜鱼、麻辣鲜香的水煮鱼、口感丰富扎实的张氏狮子头，以及香浓四溢、层次分明的金沙海胆豆腐等。无论是喜欢传统正宗京菜，还是偏好惹味川菜的食客，都能在这个120分钟的盛宴中得到最高级的味觉享受，非常适合各种聚会与庆典。

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