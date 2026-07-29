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富临皇宫晚市3人餐激减！$268叹齐招牌脆皮烧鸡与柚子蜜大虾球 兼配野米炒饭

饮食
更新时间：14:31 2026-07-29 HKT
发布时间：14:31 2026-07-29 HKT

在节奏急促的都市生活中，高性价比且质素上乘的外卖套餐向来深受家庭顾客及上班族欢迎。其中，本地知名中菜食府富临皇宫一直以提供优质地道的粤式佳肴见称，其出品的烧味及海鲜小菜更广受大众消费者推崇。近日，富临皇宫强势推出令人瞩目的「海陆三尝」外卖自取优惠，将原价高达$398的丰盛套餐，大幅下调至网购专享价只需$268！这项买到即赚的推广活动，让食客以极具吸引力的超值价钱，一次过品尝到海陆双重的极致鲜味，绝对是近期不容错过的美食著数。

富临皇宫星级海陆佳肴 大虾配招牌脆皮烧鸡

富临皇宫强势推出「海陆三尝」外卖自取优惠。
富临皇宫强势推出「海陆三尝」外卖自取优惠。

这款精心设计的「海陆三尝」外卖自取套餐，精挑细选了三款人气极高、口碑载道的中式佳肴，并对食材的配搭进行了适度延伸，全面满足不同食客的味蕾需求。首先登场的是令人食指大动的「柚子蜜大虾球」，经验丰富的厨师将鲜嫩肥美、口感弹牙的大虾轻轻炸至金黄酥脆，外层再均匀地裹上酸甜解腻的特制柚子蜜汁，清新的果香与海鲜的天然甜味完美交融，极具层次感且十分开胃。

紧接其后的是富临皇宫的殿堂级经典名菜——「酱皇脆皮烧鸡」（全只）。这道招牌烧味名馔讲求繁复的工序，严选优质鲜鸡并以秘制浓郁酱汁腌制入味，经过精准火候精心烤制后，成功做到外皮香脆可口、鸡肉嫩滑多汁、酱香醇厚浓郁。作为富临的必食之选，绝对能为餐桌增添无限滋味。为了完美衬托上述两大重量级主菜，套餐特别配备了一道「有机野米炒饭」。大厨以猛火快炒，确保饭粒炒得火候十足、粒粒分明，而有机野米的加入不仅清香不腻，更大大提升了菜式的健康元素与丰富的咀嚼口感。

整个「海陆三尝」套餐的份量十足，极之适合2至3人共同分享。无论是温馨的家庭晚饭、无饭主妇的加餸选择，还是三五知己的周末朋友聚会，这个组合都显得恰到好处且得体。加上外卖自取的模式方便快捷，让都市人无需排队等位，亦能在舒适的家中享受到酒楼级数的热辣辣美食。

富临皇宫「海陆三尝」优惠 

  • 限时优惠价钱：网购专享价 $268（原价 $398）

  • 丰盛套餐内容：柚子蜜大虾球、酱皇脆皮烧鸡（一只）、有机野米炒饭

  • 建议享用人数：2至3人

  • 预订及换领方式：顾客只需于网上选好属意的取餐分店，以及合适的自取时间，即可轻松完成预订，到店后迅速带回家享用，省时便捷。 >>按此预订<<


     

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