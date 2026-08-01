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日本象印教正确清洗保温杯！4步防止滋生茶垢/霉菌 做错随时破坏瓶身 建议咁做除顽垢…

饮食
更新时间：11:00 2026-08-01 HKT
发布时间：11:00 2026-08-01 HKT

不少人日常都会使用保温杯，但原来清洗保温杯都有一套安全指引？日本保温杯品牌「象印株式会社」早前于官方网站分享「保温杯的正确清洁方式」，教授清洁保温杯的4个步骤，有效防止滋生霉菌或积聚茶垢，如错误清洁随时会破坏瓶身，更建议大家可使用1类漂白剂去除顽固污渍，即睇下文了解！

日本象印教正确清洗保温杯！4步防止滋生茶垢/霉菌

保温杯或保温瓶都是大家平日常使用的物品，不过如果用错方法清洁或错误盛载不适合饮料的话，随时会破坏瓶身或内胆，影响其保温、保冷效能或容易残留异味或污垢。日本保温杯品牌「象印株式会社」曾于官方网站指出，保温瓶可盛载水、茶以及咖啡饮品，惟盐份高的饮品，如味增汤、炭酸饮品、牛奶或果汁等并不适合使用保温瓶保存，可能会导致生锈或令到保温、保冷的功能变差，甚至损坏保温杯零件。

日本象印提醒，用家切勿使用钢丝刷或有研磨剂的海绵清洗，此做法会刮花瓶身内胆及破坏涂层，令污垢及异味更易残留。不适用于洗碗机的款式要避免放入洗碗机，高温或高水压清洗可能会导致外层涂漆剥落、水份渗入零件内部或瓶身变形等问题。此外，清洗时切勿用「氯系漂白剂」，否则会腐蚀金属内胆及栓盖的弹簧，导致生锈或穿孔。象印同时教授安全洗杯方法4步骤，以免大家用错方法清洁，破坏瓶身及其效能。

4步安全清洁保温瓶：

  1. 先用清水冲洗：保温瓶内的饮料喝完后，尽快用清水冲洗，即可防止异味残留与色素沉淀
  2. 拆解零件清洗：将杯盖、栓盖及密封胶圈彻底拆下，再个别独立冲洗
  3. 使用中性清洁剂：将中性洗洁精挤在软海绵或长柄杯刷上，刷洗瓶身本体和各个配件
  4. 倒转晾干：用清水将洗洁精彻底冲走后，倒转晾转瓶身

去除顽垢建议可用1类漂白剂

如想定期去除顽固污垢，大家可能会想到使用小梳打或柠檬酸一类的清洁方法。虽然小梳打有助去除茶垢、咖啡渍或残留异味，但小苏打具有研磨效果，故此象印并不推荐使用小苏打进行保温瓶的保养。至于柠檬酸适合用于去除保温瓶上附著的斑点状生锈、粗糙感和残留异味，只要将柠檬酸溶解于温水中（以500ml的温水加入1茶匙份量为例），倒入保温瓶中静置约3小时后再倒掉柠檬酸水，并用清水冲洗干净。如有柠檬酸水残留在保温瓶内会导致生锈，因此定必要彻底清水彻底冲洗干净。

如果略嫌准备柠檬酸麻烦，象印推荐使用适用于保温瓶的「氧系漂白剂」作每月一次的清洁，只要将氧系漂白剂加入装有温水的保温瓶并静置，就能去除茶垢、异味、霉斑等，品牌亦有推出专为清洗保温瓶「Pika Bottle」的氧系粉末清洗剂。

文:RY

资料及图片来源:象印マホービン株式会社

延伸阅读：浴室宝正确用法！用错随时变霉菌温床？日专家教路暖风/换气切换秘诀+4大快速干衣技巧

 

 

 

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