Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

佳宝超市8折优惠强势回归！一连四日 全场蔬果/肉类/海鲜/粮油杂货劲减

饮食
更新时间：12:46 2026-07-29 HKT
发布时间：12:46 2026-07-29 HKT

佳宝食品超级市场一直以物美价廉见称，提供丰富新鲜食材与生活杂货，深受本港家庭及大众街坊欢迎。继早前庆祝分店破百后，佳宝再度推出惊喜快闪活动。由2026年7月30日起一连四天，全场货品一律高达8折，如新鲜蔬果及海鲜均享折扣，绝对是精明消费者入货的绝佳时机！

佳宝食品超级市场全场八折优惠 涵盖各式新鲜食材

佳宝再度推出惊喜快闪优惠活动！
佳宝再度推出惊喜快闪优惠活动！

这次佳宝超级市场带来的惊喜快闪推广，折扣范围非常广泛。无论是准备为家人炮制丰盛的周末大餐，还是为夏日派对作准备，都能在这里找到心水产品。优惠货品涵盖每日农场直送的新鲜优质蔬果，让大众轻易制作出健康美味的沙律与家常菜式；另外，各种高品质的肉类及新鲜海产，则是户外烧烤与亲朋好友火锅聚会的完美配搭。此外，各款日常必备的粮油杂货、各式零食、消暑饮品及冰凉啤酒，同样在此次活动中享有全场一律8折的超级优惠。顾客绝对可以趁著这个黄金机会，以极具竞争力的超值价钱，一次过补充家中厨房及雪柜的存货，享受极高性价比的优质购物体验。

是次佳宝快闪推广活动仅限短短四天。由于全线分店均同步进行此项超值优惠，港九新界各区的街坊都能轻松享受到折扣带来的悭钱乐趣。为了能在有限的时间内买得心头好，建议广大消费者提前为家庭拟定详细的购物清单，并尽早前往附近的佳宝分店选购各款超值笋货。

佳宝 8 折快闪优惠

  • 优惠期限：2026年7月30日 － 2026年8月2日（连续4日限时进行）

  • 优惠详情：全场货品一律8折（精选商品包括新鲜蔬果、优质肉类海鲜、粮油杂货、人气饮品及啤酒等）

  • 适用地点：全港佳宝全线分店同步进行

  • 条款及细则：所有活动商品数量有限，售完即止。

 

同场加映：大快活全日8折优惠！粮尾加码悭到尽 1招即享一连三日折扣

 

 

最Hit
俞琤疑健康出问题  个人骚哽咽发表「最后一次」言论  两摰友谷薇丽、施南生先后离世打击大
俞琤疑健康出问题  个人骚哽咽发表「最后一次」言论  两摰友谷薇丽、施南生先后离世打击大
影视圈
17小时前
十屋苑充电桩工程惊传烂尾 承办商爆财困遭环保署除名 大股东称受骗报警
十屋苑充电桩工程惊传烂尾 承办商爆财困遭环保署除名 大股东称受骗报警
突发
5小时前
熊本地震｜高市早苗：至今造成13死 网民纷纷上传各地灾情画面︱不断更新
熊本地震｜死亡人数升至13人 中驻福冈总领馆：暂无中国公民伤亡报告︱不断更新
即时国际
31分钟前
熊本嘉岛町Aeon Mall有大规模倒塌情况。路透社
01:17
熊本地震︱嘉岛町Aeon Mall爆炸多人死亡 八代市地壳现84厘米变形︱有片
即时国际
14小时前
全港10大西饼店长者优惠！乐悠咭/长者咭买面包高达9折 东海堂/圣安娜/A-1 Bakery
全港10大西饼店长者优惠！乐悠咭/长者咭买面包高达9折 东海堂/圣安娜/A-1 Bakery
饮食
19小时前
何伯病逝｜社署称社工正联络家属 按需要提供适切协助
何伯病逝｜社署称社工正联络家属 按需要提供适切协助
突发
17小时前
六合彩︱头奖一注独中得1800万 搅珠结果出炉即刻入嚟对冧巴！
社会
15小时前
何伯离世｜未办妥离婚手续？  网民热议何太必争450万遗产或成最终赢家：希望唔好益佢
何伯离世｜未办妥离婚手续？  网民热议何太必争450万遗产或成最终赢家：希望唔好益佢
影视圈
19小时前
16岁少年网上转售洗衣液致富 不足一年创逾百万销售 靠AI筛选入货 感悟「机会处处皆在」
16岁少年网上转售洗衣液致富 不足一年创逾百万销售 靠AI筛选入货 感悟「机会处处皆在」
商业创科
2026-07-28 06:00 HKT
旺角建兴大厦血案内情曝光 男游客嫖妓 为肉金争拗 遭跨性别凤姐刺颈
01:11
旺角建兴大厦血案内情曝光 男游客嫖妓 为肉金争拗 遭跨性别凤姐刺颈
突发
3小时前