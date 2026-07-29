佳宝超市8折优惠强势回归！一连四日 全场蔬果/肉类/海鲜/粮油杂货劲减

佳宝食品超级市场一直以物美价廉见称，提供丰富新鲜食材与生活杂货，深受本港家庭及大众街坊欢迎。继早前庆祝分店破百后，佳宝再度推出惊喜快闪活动。由2026年7月30日起一连四天，全场货品一律高达8折，如新鲜蔬果及海鲜均享折扣，绝对是精明消费者入货的绝佳时机！

佳宝食品超级市场全场八折优惠 涵盖各式新鲜食材

佳宝再度推出惊喜快闪优惠活动！

这次佳宝超级市场带来的惊喜快闪推广，折扣范围非常广泛。无论是准备为家人炮制丰盛的周末大餐，还是为夏日派对作准备，都能在这里找到心水产品。优惠货品涵盖每日农场直送的新鲜优质蔬果，让大众轻易制作出健康美味的沙律与家常菜式；另外，各种高品质的肉类及新鲜海产，则是户外烧烤与亲朋好友火锅聚会的完美配搭。此外，各款日常必备的粮油杂货、各式零食、消暑饮品及冰凉啤酒，同样在此次活动中享有全场一律8折的超级优惠。顾客绝对可以趁著这个黄金机会，以极具竞争力的超值价钱，一次过补充家中厨房及雪柜的存货，享受极高性价比的优质购物体验。

是次佳宝快闪推广活动仅限短短四天。由于全线分店均同步进行此项超值优惠，港九新界各区的街坊都能轻松享受到折扣带来的悭钱乐趣。为了能在有限的时间内买得心头好，建议广大消费者提前为家庭拟定详细的购物清单，并尽早前往附近的佳宝分店选购各款超值笋货。

佳宝 8 折快闪优惠

优惠期限 ：2026年7月30日 － 2026年8月2日（连续4日限时进行）

优惠详情 ：全场货品一律8折（精选商品包括新鲜蔬果、优质肉类海鲜、粮油杂货、人气饮品及啤酒等）

适用地点 ：全港佳宝全线分店同步进行

条款及细则：所有活动商品数量有限，售完即止。

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