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大快活全日8折优惠！粮尾加码悭到尽 1招即享一连三日折扣

饮食
更新时间：12:18 2026-07-29 HKT
发布时间：12:18 2026-07-29 HKT

踏入每个月的「粮尾」阶段，大快活特别推出惊喜的「粮尾加码优惠」。由即日起一连三日，大快活APP会员只要透过手机点餐，即可享受全单8折的超值折扣！无论是想叹个醒神早餐为工作充电，还是下午茶时段轻松一下，都能以优惠价钱大快朵颐，绝对是近期必抢的餐饮著数。

大快活优惠加码 一连三日8折

由即日起一连三日，大快活APP会员只要透过手机点餐，即可享受全单8折的超值折扣。
由即日起一连三日，大快活APP会员只要透过手机点餐，即可享受全单8折的超值折扣。

大快活的菜单设计充满港式风味，能够满足不同食客的早午晚需求。一日之计在于晨，早上强烈推介品尝其招牌的港式醒神早餐，例如香滑细致的炒鲜奶鸡蛋，配搭厚切午餐肉及热腾腾的雪菜肉丝汤米粉，为新一天注入满满活力。到了午市或晚市时段，经典的「阿活咖喱牛腩饭」或是热气腾腾的滋味铁板餐，绝对是填饱肚子的最佳选择。香浓惹味的咖喱汁配上慢煮至软腍入味的牛腩，佐以白饭，令人回味无穷。

透过这次突发的全日8折优惠，食客们能以更低廉的价格，品尝到这些高水准的快餐美食。以一般午餐大约港币五十元为例，八折后只需约四十元，性价比极高。这项手机点餐优惠不仅带来价格上的优势，亦免却了顾客在门市排队点餐的时间，完美迎合现代人讲求效率的生活节奏，让粮尾一样可以食得丰盛。

大快活「粮尾加码8折优惠」详情

  • 优惠期限： 2026年7月29日至7月31日 (为期三日)

  • 优惠详情： 凡登记成为大快活APP会员，于推广期内每日开启应用程式，系统即会自动派发一张全新的「全单8折」电子优惠券。顾客于任何营业时段（早、午、茶、晚市）使用手机点餐并结账，即可享有折扣。

  • 注意事项及条款细则：

    • 优惠必须透过大快活APP内的电子优惠券进行换领，每日每位会员限派及限用1张。

    • 此项8折优惠并不适用于购买零售产品、茶市的「阿活爆抵价」特惠项目、晚市小菜二人餐以及派对美食外卖。

    • 优惠不可与店内其他现有优惠或折扣同时使用（例如：不能与快活关爱长者咭、学生优惠重叠使用；亦不适用于购买餐饮套票或使用现有套票结算）。

    • 所有折扣均以电子优惠券形式发放及作准，详细的条款及细则，请参阅大快活官方网站或其手机应用程式内的最新公布。

 

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