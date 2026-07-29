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朱敏记土瓜湾店惊传结业！分店落闸被指招租顶手 老板娘劳气解画：系啲人搞搞震！

饮食
更新时间：12:50 2026-07-29 HKT
发布时间：12:50 2026-07-29 HKT

近日，有街坊发现发曾创Disco大排档热潮的「朱敏记大排档」分店连日落闸，网上更流传相关舖位正寻求顶让，引发结业疑云。对此，向来作风出位，人称「土瓜湾谢安琪」的老板娘朱小姐，就接受《星岛头条》访问，亲自霸气澄清，表示门市仅为装修，预计将于一个月后原址重开。

网传朱敏记大排档土瓜湾店结业 分店落闸被指招租顶手

昨日（28日），有多名街坊发现「朱敏记大排档」土瓜湾门市未有如常营业，不仅日夜都落下铁闸，门外更堆满了杂物。与此同时，Facebook群组亦流传「朱敏记大排档」舖位顶手的帖文，指出该复式巨舖正寻求顶让，涉及面积包括地下层约2,620呎及1楼约2,141呎。

针对土瓜湾店的结业传闻，《星岛头条》记者向「朱敏记大排档」老板娘查询，获回复指土瓜湾关门纯粹是进行装修，并非网民猜测的结业，预计将于一个月后原址重开。至于网上流传的巨舖顶手帖文，老板娘亦直指是「啲人搞搞震，唔系真系顶手」，并强调长沙湾分店目前仍维持正常营业。

曾创Disco大排档夜夜笙歌

「朱敏记大排档」发迹于土瓜湾马头围道，由浙江老板娘主理，主打粤菜及海鲜等多样化中菜。该店过去曾因老板娘出席剪彩礼时的大胆打扮，被网民力封为「土瓜湾谢安琪」而声名大噪。随后，品牌成功在长沙湾开设第二分店，更以每晚9时半化身「Disco现场」及增设「夜茶」服务的创新营运模式，再次成为网络话题店。

早前报道：朱敏记大排档入夜惊变「迷幻Disco」 播劲歌＋烟雾效果吸人龙帮衬 老板娘曾被力封土瓜湾谢安琪!?

网民：搞咁多嘢睇见都唔想行入去

不过，对于土瓜湾店的经营状况，不少网民就坦言食物水准大不如前，纷纷表示「最初私房菜嘅时候啲嘢系几好食㗎」、「未开分店之前啲嘢都好食，而家简直就系垃圾之中嘅垃圾」。除了批评餐厅「又贵又唔好食，师傅成日转」之外，亦有食客对其多变的营运模式不太受落，坦言「搞咁多嘢睇见都唔想行入去」；不过同时也有网民指出该店仍有一定的客源，表示「呢间嘢成日都好多地盘工人帮衬」。

朱敏记大排档（土瓜湾）

  • 地址：土瓜湾马头围道103-105号新华大楼地舖
  • 电话号码：2387 1098
  • 营业时间：星期一至日 11am-3am

资料来源：黄埔人•红磡人•土瓜湾人

 同场加映：意粉屋太古城分店结业！半年连执3间 全港仅剩4分店 网民忧品牌发展：要顶住呀

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