全港10大西饼店长者优惠！乐悠咭/长者咭买面包高达9折 东海堂/圣安娜/A-1 Bakery

长者饼店优惠2026｜香港有不少饼店及面包店均有为老友记提供专属折扣！无论是平时买早餐面包，还是买西饼糕点与亲友庆祝，只要出示乐悠咭或长者咭，就能享有多项优惠。本文为大家整理了2026年最新的长者面包店及饼店优惠，包括美心西饼95折、荣华饼家9折、东海堂95折等，让银发族轻松享受美味又抵食的烘焙食品。

长者西饼店优惠2026｜10大连锁品牌折扣 出示乐悠咭/长者咭享高达9折

《星岛头条》为各位老友记精选了全港10大饼店的长者及乐悠咭优惠，涵盖多间为人熟悉的人气连锁品牌，包括美心西饼、圣安娜饼屋、东海堂、A-1 Bakery等，合资格长者只需出示有效证件，即可轻松享有超值折扣优惠。

1. 美心西饼 凭乐悠咭买面包即享95折优惠

长者只需于美心西饼分店出示有效证件，选购各式面包（包括单个装、美心家庭装面包及三文治产品），即可享有95折优惠。

2. 圣安娜饼屋 长者买面包及西饼享95折

圣安娜饼屋同样大派福利，老友记凭长者咭于全线分店购买西饼及面包均可享95折。请留意此折扣不适用于饮品、生日蛋糕、时节及寄卖产品。

3. 粮友面包工房 买满$30享9折优惠

长者只需于付款前出示本人的长者咭或乐悠咭，购买粮友面包工房的现货自家制产品，按正价消费满$30即可享有9折优惠！此折扣并不适用于预订产品及寄卖产品。

4. 蛋挞王 凭长者咭/乐悠咭满$20即享9折

出示长者咭或乐悠咭于蛋挞王大部分分店购买现货的自家制正价产品（包括蛋挞、面包、西饼及自家制饮品）满$20或以上，即享9折长者优惠。购买前请留意，机场、港铁站、利东街等部分指定分店并不适用此优惠。

5. 东海堂 长者专属优惠95折

长者于东海堂购买指定产品，即可获95折优惠。

6. A-1 Bakery 乐悠咭每月28日享额外95折

长者只要持有有效的乐悠咭，并于每个月的28日前往A-1 Bakery门市消费购物，系统便会自动结算并提供额外的95折专属折扣。

7. Italian Tomato 乐悠咭或长者咭享95折

由即日起，长者们只要带齐乐悠咭或长者咭前往Italian Tomato门市，并选用电子支付方式结帐，即可享有95折优惠。

8. 荣华饼家 长者买标准价食品享9折

凭有效证件于香港荣华饼家指定门市购买标准价货品，长者即可享高达9折的折扣。

9. 恒香老饼家 出示长者咭全单9折

恒香老饼家为表达对老友记的关怀，推出极具诚意的长者优惠。只需在结帐付款前向店员出示长者咭，即可获取全单9折优惠。

10. 奇华饼家 全港66间分店消费满$30即享9折

奇华饼家的长者优惠覆盖极广，适用于全港66间门市！老友记只需购买正价产品满$30，即符合资格享有9折优惠。