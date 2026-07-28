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丽晶酒店自助餐激罕75折！$508起叹鱼子酱/龙虾/蟹脚/拖罗/花胶/海参/煎鸭肝

饮食
更新时间：16:29 2026-07-28 HKT
发布时间：16:29 2026-07-28 HKT

坐落于尖沙咀的香港丽晶酒店港畔餐厅（Harbourside），以其媲美繁华墟市的国际化自助餐体验与精致佳肴深受食客欢迎。最迎更推出快闪优惠，平日午市自助餐激劈75折，每位只需HK$508起；晚市更可解锁无限量即煮新鲜龙虾及拖罗刺身，绝对是性价比极高的神级海鲜享受！

7 月29日 12:00 开抢
【香港丽晶酒店｜港畔餐厅Harbourside自助餐优惠】
>>按此预订<<

丽晶酒店自助餐 75折尽享环球海鲜

午市时段的自助餐汇聚多国特色美食，极具吸引力。平日自助午餐只需HK$508，食客即可品尝肉质鲜甜的面包蟹与鳕场蟹脚，并有多款时令刺身任君选择。肉食爱好者更可大快朵颐，品尝香气四溢的烤西冷牛扒及片皮鸭。若选择周末及假日前往，只需HK$664起即可升级极尚海味狂欢，无限激叹肥美的日本蚝、鲜甜带子刺身、三文鱼子及滋补鲍鱼等，为周末的聚餐增添无比满足感。

晚市独家解锁 鱼子酱与龙虾盛宴

晚市自助餐的菜单将奢华推向另一层次。低至HK$934的自助晚餐，提供无限量任食的即煮新鲜龙虾及入口即溶的拖罗刺身，加上花胶、海参及香煎鸭肝等顶级食材，极尽丰盛。更值得一提的是，由8月7日起周末限定供应的「鱼子酱沉浸式自助晚餐」（HK$1,078起），大厨匠心独运地将珍贵鱼子酱融入多款中西菜式，例如鱼子酱和牛寿司、香槟鱼子酱汁烹调龙虾。甜品方面更大胆创新，推出鱼子酱水牛奶雪糕及柠檬芝士蛋糕，挑战食客最高层次的味蕾享受。

指定付款优惠码 折上折更抵

精明的消费者在预订时不妨善用电子支付平台的专属优惠折扣。结帐时透过八达通付款并输入优惠码【26OT75】，或使用PayMe付款并输入优惠码【26PAY75】，单一净消费满 HK$600 或 HK$1,000 即可享高达 HK$75 的额外折扣减免，让这趟丰盛的美食之旅更加划算。


【香港丽晶酒店｜港畔餐厅Harbourside自助餐优惠】
>>按此预订<<

  • 餐厅地址： 九龙尖沙咀梳士巴利道 18 号香港丽晶酒店地舖

  • 优惠预订期： 2026 年 7 月 29 日 12:00 至 8 月 4 日 23:59

  • 用餐日期： 2026 年 7 月 30 日至 8 月 31 日

  • 平日自助午餐（12:00 - 14:30）： 激推75折优惠，每位只需 HK$508 起。

  • 周末及假日自助午餐（12:00 - 15:00）： 升级海鲜盛宴，每位 HK$664 起。

  • 星期日至四自助晚餐（18:00 - 22:00）： 任食龙虾及拖罗，每位 HK$934 起。

  • 周末鱼子酱主题晚餐（周五及周六17:30-20:00/20:30-23:00；周日18:00-22:00）： 极致奢华体验，每位 HK$1,078 起。

  • 以上价钱已包加一服务费

 

同场加映：大角咀酒楼$100椰子鸡放题！任食火锅配料+任饮汽水 每日晚市供应

 

 

 

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