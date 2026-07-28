香港传统酒楼没落？连登仔分析源于2文化消失 网民反应两极：真系败笔VS唔止呢啲原因

近年经济不景，香港饮食业面临前所未有的挑战，其中传统中式酒楼首当其冲，短短几年间已有多间酒楼陆续结业。近日，有网民在连登讨论区发文，形容香港传统酒楼之所以逐渐没落，全因2种旧式酒楼独有文化消失所致，「久而久之都唔敢去酒楼。」帖文引起网民热议，惟网民们反应两极，有人认同表示「真系败笔」，但也有人反驳指「唔止呢啲原因。」即看下文了解详情。

香港传统酒楼没落？连登仔分析源于2文化消失

香港饮茶文化源远流长，但近年不少老牌酒楼相继结业，令不少港人感叹「饮茶」盛况不再。近日，有网民在连登讨论区以「香港酒楼的没落始于去除点心档及推车仔文化」为题，形容香港酒楼之所以没落，根本原因在于取消现场点心档及点心车，改由「点心纸」划单取代。

楼主续指，理解酒楼取消「点心车」旨在节省人手与工资成本，但对「去除点心档真系唔知做乜。」以往酒楼设有现场煎炸档，或员工推著点心车满场走时，食客看到心仪点心会忍不住「加码」；但现在全面改用点心纸点餐，食客不再冲动消费，且从填单、落单到上菜的过程耗时甚久，「点心纸搞到无咗冲动消费（减低消费额）、落单到上菜又劲耐（减慢翻桌率）。」最后楼主坦言，有时中午只是想「急食快食」，结果「都被迫食过半钟」，久而久之便减少到酒楼用膳。

网民反应两极：真系败笔 VS 唔止呢啲原因

帖文引起网民热议，有网民认同楼主分析，认为取消以上文化是为「败笔」，「见唔到实物，望住点心纸，仲要等几个字先有得食，无晒冲动感觉」、「冇咗煎炸档的确系好大败笔，肠粉、萝卜糕、薄罉呢类系要啱啱煎起𠮶下最香，自己拎张卡去档口拎系最好」、「有个位摆晒所有点心，出去可以自己郁手拣嘅最好」、「点心纸其实令人消费欲下降，整个点心档，啲人现睇现拎，效果应该好好多。」

惟更多网民认为传统酒楼没落是多方面原因所致，「啲嘢难食就算用穿梭机送餐都系咁上下，整色整水」、「点心档个位可以摆到三四张细枱，而家啲酒楼宁愿用嚟摆枱啦」、「没落始于新一代根本唔会去」、「酒楼没落主要系晚市做唔成就真」、「茶市点心呢啲，点做都系打个和咁滞，以前系靠婚宴摆酒㓥人，所以先生存到，人人唔去酒楼摆酒，先系真死因。」

图片及资料来源：连登讨论区

文：Y