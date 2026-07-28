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香港半岛酒店自助餐买三送一！人均$637.5起叹北海道松叶蟹/帝王蟹/龙虾威灵顿

饮食
更新时间：15:30 2026-07-28 HKT
发布时间：15:30 2026-07-28 HKT

香港半岛酒店露台餐厅（The Verandah）环境典雅舒适，适合家庭聚会与亲友欢聚。今个夏日，露台餐厅推出重磅快闪优惠，今日（28日）晚上9时起经Klook平台预订，即可享有「买三送一」快闪优惠，人均低至$637.5起即可任食北海道松叶蟹、帝王蟹、龙虾威灵顿等环球顶级美食，绝对不能错过！

香港半岛酒店自助餐 夏日海鲜主题 必食龙虾威灵顿与阿拉斯加帝王蟹

香港半岛酒店露台餐厅于6月至8月推出夏日海鲜主题自助餐，汇聚来自亚洲、欧洲及美洲的精致佳肴。冰镇海鲜区无限量供应北海道松叶蟹、阿拉斯加帝王蟹及挪威三文鱼，现场更有香气扑鼻的西班牙蒜片虾、鲜味浓郁的蟹粥，以及浓郁的鲍鱼海鲜喇沙面，各位海鲜控定能大快朵颐！

晚市时段更限定推出「龙虾威灵顿」，香酥外皮包裹著弹牙龙虾肉，滋味难忘；另有阿根廷红虾配海胆酱握寿司，层次丰富，满载海洋鲜味。各式冷热前菜、新鲜沙律及甜品轮流登场，带来奢华享受。

快闪买三送一优惠 每位低至$637.5起＞＞按此预订＜＜

香港半岛酒店露台餐厅与Klook合作推出限时夏日优惠，2026年7月28日晚上9时开售「买三送一」快闪优惠。自助午餐折后只需$637.5/位（$2,550/4位；原价$3,300）；自助晚餐折后为$977.5（$3,910/4位；原价$5,060）。优惠数量有限，建议提早预订抢购。

【Klook 独家夏日优惠 - 快闪买三送一】自助晚餐＞＞按此预订＜＜

  • 价钱：只需HK$3,910（人均：$977.5，原价：$5,060）
  • 优惠开售日子：2026年7月28日9PM起发售
  • 适用日期：即日起至2026年8月31日

【Klook 独家夏日优惠 - 快闪买三送一】自助午餐＞＞按此预订＜＜

  • 价钱：只需HK$2,550（人均：$637.5，原价：$3,300）
  • 优惠开售日子：2026年7月28日9PM起发售
  • 适用日期：即日起至2026年8月31日

The Verandah

  • 地址：半岛酒店1楼

延伸阅读：海港城美食广场料7.24重开！大食代首设新品牌 原定5月开幕 鱼事者/Pepper Lunch进驻

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