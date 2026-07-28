启德靓装酒楼晚市孖宝 $128叹冬瓜盅+炒蚬 1招再送蛏子 网民大赞：饱到上心口

位于启德体育园零售馆的名苑酒家，以舒适宽敞的环境及高质素粤菜深受食客欢迎。近日，名苑酒家推出夏日清润海鲜超值孖宝，只需亲民价$128即可品尝海皇响螺炖冬瓜盅及豉椒炒海蚬，提前订座晚市更可获赠蒜蓉粉丝蒸蛏子，绝对是亲朋好友晚市聚餐的高性价比首选！

启德名苑酒家晚市孖宝优惠！冬瓜盅+炒蚬$128 订座再送蛏子

名苑酒家精心设计的「夏日首选清润海鲜」套餐，主打消暑佳品「海皇响螺炖冬瓜盅」。这款冬瓜盅精选优质海皇与响螺等丰富食材细火炖煮，汤头清甜解腻，不仅用料十足，更能清热降火。搭配镬气十足、鲜香惹味的「豉椒炒海蚬（例牌）」，浓郁的酱汁完美烘托出海蚬的鲜味。现时平日晚市套餐优惠价只需$128，周末及公众假期亦只需$198。

晚市人均$200 网民大赞：饱到上心口

除了极度抵食的孖宝套餐，提前致电订座的客人，每位更可获赠经典菜式蒜蓉粉丝蒸蛏子一只。每只蛏子肉质肥美爽脆，搭配粉丝尽吸鲜甜海鲜精华，蒜香四溢，口感层次丰富。有网民在试食后大赞「饱到上心口」，他们一行三人除了上述海鲜小菜，还加配了家常黄花鱼、炒四季豆、蛏子皇配煎米粉等，六款小菜整体份量充裕，人均消费仅需约$200。

名苑酒家

地址：九龙城启德承启道38-39号启德体育园启德零售馆2 3楼M2-310号舖

电话号码：2302 0389

营业时间：星期一至五 10am-10pm；星期六至日 8am-10pm

资料来源：香港酒楼关注组