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初代人气火锅放题「大锅口」疑全线结业！佐敦最后分店悄然落幕 网民大叹：香港饮食愈来愈窄

饮食
更新时间：11:07 2026-07-28 HKT
发布时间：11:07 2026-07-28 HKT

饮食业寒冬，香港餐饮界近日又再度传来令人惋惜的消息。陪伴港人多年的初代人气火锅放题——「大锅口海鲜火锅」，疑已全线结业。这间曾掀起任饮任食热潮的火锅店，其最后一间位于佐敦的分店近日悄然落幕，让不少火锅迷大感错愕与惋惜。

大锅口海鲜火锅首创晚市任食模式 主打平靓正鸡煲火锅

翻查资料，大锅口海鲜火锅于2010年创立，首间店舖设于荃湾大鸿辉中心（前身为英皇娱乐广场）。当年创办人看准港人对打边炉的热爱，无惧高昂租金，破天荒首创晚市专注提供无限量任食火锅的单一经营模式，不供应其他小炒。这种让顾客以固定价格尽情享受海鲜与多样配料的创新概念，堪称开创香港火锅放题的先河。

$198起叹尽手切肥牛海鲜 高峰期三店晚晚排长龙

餐厅一直主打「平靓正」鸡煲火锅，成人最低只需$198起，即可享受长达2小时的任饮任食体验。食客可先品尝惹味鸡煲，随后再加入清汤、麻辣等特色汤底「打边炉」。手切肥牛、各款手打丸、虾滑、鳝片、醉鸡及鲜虾等新鲜食材一律任点任食。在全盛时期，大锅口于荃湾、旺角及佐敦设有三间分店，每逢晚市必定大排长龙，成为不少港人心目中与亲朋好友欢聚的「火锅圣地」。

客服无人接听 网上平台标示结业

然而，面对近年餐饮业的挑战，大锅口亦未能独善其身。曾经晚晚爆满的荃湾及旺角分店先后落下帷幕，仅余佐敦庄士伦敦广场12楼的分店苦撑。官方网页在今年6月底仍有更新资讯，惟近日有网上食店搜寻平台已将该店标示为「结业」，而官方客服热线亦一直处于无人接听状态，标志著这间拥有十多年历史的老字号或已正式画上句号。

网民大叹不舍：香港饮食愈来愈窄

大锅口结业的消息传出后，随即在网上讨论区引起回响。有网民发文感叹：「令人伤心嘅消息，佐敦大锅口执咗笠。」亦有熟客对此表示无奈：「终于都顶唔住，去亲都得三分一有人，我觉得价钱同质素都可以，当年仲要排晒队。」更有网民由大锅口的结业，引申至对本地餐饮业前景的担忧，大叹：「香港饮食愈来愈窄，以前排队嘅舖头只系歌舞升平嘅时侯有生意啫。」从昔日的高峰期三店间间排队，到如今最后一间分店黯然离场，这份火锅滋味如今只能留在食客的记忆之中。


图片及资料来源：大锅口海鲜火锅专门店

 

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