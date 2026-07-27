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大埔酒楼加推夜茶优惠！$28叹即叫即蒸点心 蟹籽烧卖/山竹牛肉/叉烧包

饮食
更新时间：19:01 2026-07-27 HKT
发布时间：19:01 2026-07-27 HKT

大埔夜茶推介｜现时在晚市有提供点心的地方并不多见。为了让顾客在晚上也能享受传统叹茶的乐趣，大埔「大日子酒家」近日加推了夜茶点心供应，以极受欢迎的蟹籽烧卖与黄金流沙包为例，现时特价每款仅需$28，绝对是宵夜聚餐的超值之选！

大埔酒楼「大日子酒家」夜茶优惠 蟹籽烧卖/山竹牛肉/叉烧包$28

大埔酒楼「大日子酒家」夜茶优惠 $28叹蟹籽烧卖/山竹牛肉/叉烧包 
大埔酒楼「大日子酒家」夜茶优惠 $28叹蟹籽烧卖/山竹牛肉/叉烧包 

夜茶$28叹9款粤式点心

「大日子酒家」夜茶涵盖了九款经典且广受欢迎的粤式点心，满足不同食客的口味需求，包括鲜味十足的「蟹籽烧卖」、口感爽弹的「山竹牛肉」，以及惹味浓郁的「豉汁蒸排骨」和「黑椒金钱肚」等。此外，店内更提供多款松软美味的包点，如「黄金流沙包」、「蚝皇叉烧包」及「招牌麻蓉包」等。

所有点心均由专业的点心师傅在现场亲自坐镇，并严格坚持即叫即蒸，最大程度地保持食材的鲜味与口感，确保每一笼送到客人桌上的点心都保持热腾腾的最佳状态。即日起至8月31日，「大日子酒家」每款点心在夜茶时段仅售$28，食客更可以选择「任选三款点心套餐」，$80的价钱便可以享用三款传统点心。

大日子酒家（大埔）

  • 地址：大埔运头街12-18号美华大厦地舖
  • 订座电话：2660 9906

资料来源：大日子酒家

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