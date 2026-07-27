尖沙咀聋人主理茶饮店爆红！主打水果糯米乳酪 即场学手语送优惠券 网民：点都要支持下

听障人士在就业市场上往往面临不少挑战，而提供一个展现专长与价值的平台尤为重要。有网民日前于尖沙咀造访了一间由聋人主理的全新手摇店「糯语」，深受其产品质量与共融理念打动，于社交平台分享经历后引来热烈回响，不少网民留言指：「点都要支持下！」

尖沙咀聋人主理茶饮店爆红！网民：点都要支持下

事缘，有网民发文分享，日前在社交媒体上无意中发现新开张的茶饮店「糯语」，得知该店由听障人士主理，希望能透过餐厅为听障人士提供更多就业机会，于是亲自前往店舖支持，当天事主点选了一杯「多芒雪糯」，并选择了无额外加糖的配方。事主形容试饮后的当刻感受为：「芒果味已经非常浓郁，口感好清爽，真系好好饮！」根据事主的描述，店舖除了背后抱持的理念令人欣赏外，最关键的依然是产品本身维持了极高水准，真正做到以实力吸引顾客：「『糯语』唔系因为有理念所以值得支持，而系佢哋真系将产品做好，同时又创造更多机会畀听障人士。」

事主补充：「如果大家去帮衬，希望可以俾多少少耐心同礼貌，饮品系即叫即制，制作需要少少时间，而店员主要系听障人士，沟通节奏可能会慢少少。」、希望大家带住善意去支持，令更多人愿意走入呢间咁有温度嘅小店。」亦提醒其他有意造访的市民，「建议大家可以提前喺网上落单，到店就可以直接拎，会方便好多。」

帖文于社交平台分享经历后引来热烈回响，不少网民留言大赞背后理念：「点都要支持下！」、「理念好仲要整得好饮，要支持！」、「好感动，会去支持糯语的理念与饮品，多谢分享地址。」

主打水果糯米乳酪 即场学手语送优惠券

位于尖沙咀柯士甸道西戏曲中心的「糯语」近日正式开幕，主打水果糯米乳酪饮品，将新鲜水果混合乳酪，并加入烟韧糯米增加口感。招牌饮品包括「多芒雪糯」（$42）、「夏荔糯香」（$45）、「多肉龙眼凝润」（$46）及特调乳酪「脆脆Oreo」（$38）等，整体价钱约为港币$26至$50不等，即场学手语更会赠送优惠券。官方专页发文指品牌秉持「悄然入味，糯即是语」的核心理念，透过为听障人士提供就业机会，希望大众不只看到员工「听不到」，更能看见他们「做得到，而且做得极好」，透过微甜烟韧的糯米食材与亲切服务，传递无声的温暖与共融精神。

糯语

文：M