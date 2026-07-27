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大角咀酒楼$100椰子鸡放题！任食火锅配料+任饮汽水 每日晚市供应

饮食
更新时间：15:47 2026-07-27 HKT
发布时间：15:47 2026-07-27 HKT

打边炉向来是不少香港人的餐饮首选，而一直被视为平民美食集中地的大角咀，最近有海鲜酒家推出超值的火锅放题优惠。食客现时只需$100，即可享用椰子鸡火锅任食套餐，品尝以鲜甜椰子汤底配搭的无限量滑嫩鸡肉，同场更提供任饮任食的蔬菜及汽水，成为精明消费者的划算之选。

大角咀酒楼椰子鸡放题 $100任食90分钟火锅配料+任饮汽水

新鲜椰子熬制汤底 无限次追加鸡肉

位于大角咀的「运好火锅海鲜酒家」推出90分钟火锅任饮任食优惠，成人收费为每位$100；3-6岁小童每位仅$70，需另收座位费及加一服务费。汤底方面，食客可从椰子滑鸡煲或麻辣滑鸡煲中任择其一。当中备受欢迎的椰子鸡汤底采用了新鲜椰子熬制，口感滋润清甜，能充分突显出鸡肉的鲜味与浓郁肉香。在用餐期间，食客只需向店员落单，便能够无限次追加鲜鸡肉。

除了主打的无限追加鸡肉外，此放题套餐亦涵盖了多样化的配料。酒楼场内设有自助冷藏柜，让食客自由拿取各款新鲜蔬菜及汽水。此外，现场亦有供应河粉与米粉等主食，将粉面放入鲜甜的椰子鸡汤中熬煮以吸收精华，口感顺滑且极具层次。

运好火锅海鲜酒家

  • 地址：大角咀福利街8号港湾豪庭广场1楼126号舖
  • 电话：2338 8933
  • 营业时间：星期一至日 7am-10:30pm

资料来源：稻香宵夜火锅人龙不绝！$98起升级食脆皮鸡＋冬瓜盅汤底 任食60款锅料/点心 边间分店有一文睇清

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