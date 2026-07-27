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内地女铜锣湾错食霸王餐！ 因1习惯致无付款小红书发文求救 网民暖心：要不要先帮你付

饮食
更新时间：18:29 2026-07-27 HKT
发布时间：18:29 2026-07-27 HKT

外出用餐记得要付款，以免误食「霸王餐」！近日，有内地游客在小红书上发文，指她在铜锣湾一间食店用餐后，因1习惯而忘记付款。由于她即将返回内地，无法返回餐厅付款，遂发文向网民求助：「不小心吃了霸王餐怎么办？」帖文引起网民热议，不少暖心网民留言，愿意先帮事主垫付，「要不要先帮你付」、「你付好了吗，我可以帮你。」即看下文了解详情。

内地女铜锣湾错食霸王餐！ 因1习惯致无付款小红书发文求救

近日，有内地游客在小红书以「铜锣湾街边一家面馆，不小心吃了霸王餐怎么办」为题发文，指她在昨日晚上到铜锣湾一家粉面店用餐，点了总计$63的牛肉面及冻奶茶，之后「吃完就直接走了」，完全忘记付款。事主当时即将返回内地，已经无法前往餐厅付款，于是发文求助网友，「现在马上就要回去了，怎么办？」

楼主强调，她并非故意「走数」，解释这次是第一次到香港旅游，与内地扫码点餐习惯不同，不适应店员「手动点餐」，才会忘记付款，「我记得点餐之前我还特意问了老板娘能不能扫码点餐。」

网民暖心：要不要先帮你付

帖文引起网民热议，有网民建议楼主打电话通知食店，「直接打电话问他转数快号码，转他就好了」、「打开手机国际漫游键就可以了，收费稍高」、「打电话，让老板给付钱方式。」对此，楼主回复称她无法在香港打电话，「没开国际漫游，只买了流量卡，打了发现打不通电话。」随后有不少暖心网民留言，表示可以帮忙垫付，「找个人帮付，给这个人转钱表示感谢」、「要不要帮你付？」、「你付好了吗，我可以帮你。」

图片及资料来源：小红书@momo

文：Y

延伸阅读：内地客访港叹雪糕惊觉「广州物价贵过香港」？网民热议两地生活成本：早就系咁VS以偏概全


 

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