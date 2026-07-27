大快活突发快闪优惠！1招即享88折 早午茶晚市堂食外卖均适用

大快活（Fairwood）作为香港家传户晓的知名连锁快餐品牌，多年来一直以多元化、高品质及高性价比的地道美食深受广大市民欢迎。为回馈食客的长期支持，大快活最新推出「会员快闪」独家推广——全日使用手机点餐即可尊享88折优惠！无论是安坐餐厅堂食，还是买外卖回家品尝，只需一机在手，即享抵食美味。

大快活突发优惠 手机点餐88折四市时段全面覆盖

会员透过大快活手机应用程式下单，即可享有88折。

现代都市人生活节奏繁忙，这次大快活推出的88折优惠设计得特别贴心，完美覆盖了早市、午市、茶市及晚市四个主要用餐时段。由清晨7时开始供应的丰盛港式早餐，到中午11时30分起热卖的经典「阿活咖喱牛腩饭」或「招牌焗猪扒饭」，再到下午2时的悠闲下午茶餐，甚至傍晚5时30分之后的丰富晚餐时段，食客均可透过大快活手机应用程式轻松下单，即时享有折扣。不论是准备上班的上班族，还是想在周末与家人共晋晚餐，这项会员专属的手机点餐优惠都能带来极致便利的现代化餐饮体验。

在享受超值折扣的同时，消费者亦需留意推广的适用范围以作精明预算。虽然88折优惠涵盖了绝大部分深受食客喜爱的精选主食及套餐，但部分特定商品并不包括在内，例如零售产品、迷你葡挞、千层花型蛋挞等精致甜点，以及茶市阿活爆抵价、晚市小菜二人餐、单点饮品、盆菜及派对美食。建议顾客在登入手机系统点餐时，不妨选择大快活的皇牌单品，例如香滑惹味的粟米肉粒饭或各式时令优质小菜等，确保每一口都能品尝到物超所值的滋味。

大快活88折优惠详情

优惠期限： 2026年7月27日

优惠详情： 手机会员于四个指定时段（早市：07:00至11:00 / 午市：11:30至14:00 / 茶市：14:00至17:00 / 晚餐：17:30后）经手机点餐，无论是堂食或外卖，任何符合条件之惠顾均可获88折优惠。

条款细则： 此优惠券不可兑换现金，且不可与其他优惠同时使用。 此券只限使用一次，每次交易只限使用一张。 不适用于：零售产品、迷你葡挞、千层花型蛋挞、茶市阿活爆抵价、晚市小菜二人餐、单点饮品、盆菜及派对美食。 各餐种供应情况以个别分店为准；价钱以港币计算。 优惠期有限，售完即止；宣传图片只供参考。 大快活有权取消或更改上述条款及细则，恕不另行通知；如有任何争议，大快活保留最终决定权。





同场加映：连锁酒楼4折震撼优惠！低至$68叹十大点心拼盘 $98叹肉蟹乳鸽海鲜餐