意粉屋太古城分店结业！半年连执3间 全港仅剩4分店 网民忧品牌发展：要顶住呀

对于不少香港人而言，「意粉屋」（The Spaghetti House）是充满童年回忆的「西餐启蒙」。不过，这个拥有47年历史的本地餐饮品牌，近年正面对缩减规模的挑战。意粉屋近日宣布，在太古城中心屹立数十年的分店将于今年8月初正式结业，成为品牌近半年内关闭的第3间分店，全港分店买少见少。

意粉屋太古城分店8月结业 推告别优惠88折

意粉屋太古城分店于结业前推出告别优惠。

意粉屋日前透过社交平台发出「沉重消息」，证实太古城分店因租约期满，即将与街坊告别，最后营业日订于2026年8月5日。为了答谢食客多年来的支持并作完美道别，该店特别推出「最后召集」福利，顾客凡惠顾全日大餐牌食品均可享88折优惠。

此外，店方更会向到店消费的食客派发大餐牌7折优惠券，适用于沙律、薄饼、意粉及主食类，鼓励食客日后转战尖沙咀北京道或铜锣湾翡翠明珠分店继续支持。

街坊网民大感惋惜 「铜锣湾店要顶住！」

意粉屋于太古城屹立数十年，结业消息一出，大批街坊顿感惋惜。 （网上图片）

意粉屋品牌于1979年由澳洲及英国籍创办人携手成立，曾是港人的「西餐启蒙」。 （网上图片）

太古城店结业消息一出，随即惹来大批网民留言表达不舍。有老顾客忆述该店历史，指餐厅由以往大家乐旧址搬到现时太古城中心一楼，一直陪伴街坊成长，更有移居海外的港人表示该店是昔日常去的饭堂。

不少人对结业感到诧异，直言餐厅平日人流畅旺，慨叹「饮食业难做，租又唔平」。眼见分店数目锐减，港岛区仅剩一间，有家长级网民焦急地为品牌打气：「Omg，铜锣湾分店要顶住呀！我个仔最钟意食意粉屋，直头当正饭堂咁！」大家纷纷集气，期望这个满载集体回忆的品牌，能在汰弱留强的市场中找到新出路。

47年港产品牌 半年执3间全港仅余4分店

回顾意粉屋的发展史，品牌早于1979年由澳洲及英国籍创办人携手成立，首店设于铜锣湾勿地臣街。在那个西餐厅选择寥寥可数的年代，意粉屋凭著亲民定价与多元化口味，成功打入本地中档市场。自1991年被大家乐集团收购后，更乘势大幅扩张，推出迎合港人口味的特色芝士火锅与意粉，全盛时期曾在全港坐拥高达26间分店。

然而，在餐饮业竞争白热化及租金压力双重夹击下，分店网络近期频繁变动。继湾仔店于2025年初结业后，将军澳Popcorn店及旺角中心店亦先后于今年初及5月黯然退场，意粉屋品牌一度全线撤出九龙。随著太古城店即将落下帷幕，品牌于短短半年间已有3间分店结业。太古城分店结业外，届时全港仅剩下4间分店，分别位于沙田新城市广场、荃湾广场、铜锣湾翡翠明珠广场，以及全新进驻的尖沙咀北京道。