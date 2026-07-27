屯门羊城火锅海鲜酒家结业！一区连执3间 曾推$10乳鸽救市不果 网民慨叹：迟啲系咪香港无酒楼了？

本港餐饮业步入寒冬期，结业潮持续蔓延，再有植根社区多年的街坊食肆黯然退场。位于屯门良德街海丽商场的「羊城火锅海鲜酒家」近日于门外贴出结业告示，宣布将于今年8月上旬结束营业。更令人惋惜的是，店员证实该品牌于屯门区的三间分店已全数落幕，区内正式一店不剩，让不少老顾客大感唏嘘。

屯门羊城火锅海鲜酒家 告别十载街坊情

位于屯门良德街海丽商场的「羊城火锅海鲜酒家」宣布结业。（网上图片）

店方近日贴出「停业通告」，宣布2026年8月2日为最后一个营业日。（香港茶餐厅及美食关注组＠Facebook 图片）

羊城火锅海鲜酒家在区内屹立十数载，向来是街坊早上一盅两件、晚市欢聚的热门聚脚点。然而，店方近日贴出的「停业通告」，通告以「感恩有您，一路同行」为题，宣布2026年8月2日为最后一个营业日。店方在文中感性道谢，感激顾客多年来在顺逆境中的支持与包容，形容街坊的支持与欢笑是团队「最珍贵的回忆」，并对厚爱致以衷心感谢。

屯门区三店全线结业 割价救市无力回天

酒楼近年曾积极自救，推出多项晚市激减优惠。（网上图片）

翻查资料，羊城主打各式传统点心如虾饺、奶皇包等，其烧味亦备受推崇，有食客大赞其原只玫瑰豉油鸡仅售70元，性价比极高。面对近年经营环境逆转，酒楼曾积极自救，推出多项晚市激减优惠，例如「优惠六选一」中包含震撼价10元的烧乳鸽，以及98元的清蒸大花尾龙趸等，期望以薄利多销策略挽回客源。

无奈各项优惠最终未能扭转劣势，依然难逃结业命运。据店员证实，除了海丽商场店，位于富泰及大兴的另外两间屯门分店早前亦已结业，意味著羊城在屯门区已全线结业。

网民惋惜传统酒楼没落 慨叹「被时代淘汰」

羊城结业的消息在网上群组迅速发酵，惹来大批网民热议。不少老顾客对此大感不舍，称赞该店「点心新鲜、烧味好味、晚饭抵食」，直言光顾了十多年，没想到这间老店「沙士、新冠都唔死得」，却在今天倒下。

有网民一针见血地点出传统酒楼的经营困境，指出目前酒席生意大幅减少，加上租金高昂，「唔使钱租，都唔够钱顶人工」，单靠日常茶市实难以维持营运。更有街坊无奈慨叹：「迟啲系咪香港无酒楼了？咁啲虾饺、烧卖去边度食呀？唔通要食叮叮（微波炉食品）？」道出港人对失去聚脚点的失落，亦反映了大众对传统饮茶文化或「被时代淘汰」的担忧。



图片及资料来源：香港茶餐厅及美食关注组＠Facebook

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