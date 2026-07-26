连锁酒楼4折震撼优惠！低至$68叹十大点心拼盘 $98叹肉蟹乳鸽海鲜餐

深受食客欢迎的知名中式酒楼「茶皇殿」及「茶皇渔港」，一直以精致考究的传统粤式点心与优质海鲜小菜闻名，是香港家庭聚餐及饮茶好去处的首选。本次震撼推出限时餐饮双重推广，除了全手工「十大点心盛」低至4折外，更强势加推「$98肉蟹乳鸽海鲜餐」，以极致吸引的亲民价钱，让食客一举品尝点心与海产的双重顶级滋味，绝对是热爱美食人士的终极福音！

茶皇殿4折震撼价品尝十大点心 精湛手工即叫即蒸

茶皇殿与茶皇渔港推出「全手工即叫即蒸十大点心盛」优惠。

想要在香港寻找高性价比的优质饮茶体验？茶皇殿与茶皇渔港绝对是不二之选。这次推出的「全手工即叫即蒸十大点心盛」优惠活动，以低至4折的超值折扣，即每位只需HK$68，便能享受一系列精心炮制的招牌点心。点心师傅团队坚持纯手工制作，确保客人能够品尝到热腾腾的美味。其中最受瞩目的包括选用优质猪肉与鲜虾打制的「蟹籽烧卖皇」，以及皮薄馅靓、晶莹剔透的「招牌虾饺皇」，每一口都散发著浓郁的鲜虾甜味，完美保留了粤式饮茶的精髓。

除了经典款式，优惠套餐更涵盖了多款创新特色点心。极具人气的「竹炭黑金流沙包」外型高贵，黑色的包身点缀著闪亮的金箔，轻轻撕开外皮，金黄色的咸蛋黄流沙馅料随即热腾腾涌出，咸甜交织，是打卡必备之选。另一款不容错过的养颜佳品是「杏汁花胶灌汤饺」，浓郁顺滑的杏汁汤底配上滋阴养颜的高级花胶，汤汁鲜甜滋润。

性价比极高海鲜盛宴 $98尽享肉蟹乳鸽海鲜餐

自捞肉蟹乳鸽海鲜餐低至$98位。

除了早午市的点心优惠，茶皇殿是次更诚意加推极具震撼力的「$98肉蟹乳鸽海鲜餐」。这个极致奢华的海鲜套餐，主打肉质肥美鲜甜的顶级肉蟹，啖啖肉的口感令人回味无穷；搭配外皮香脆、肉汁丰富的招牌烧乳鸽，每一口都充满浓郁的层次感。大厨巧妙地将海洋的鲜味与家禽的脂香完美呈现于餐桌之上。只需HK$98即可品尝到这般丰盛的高级海鲜菜式，绝对是坊间难得一见的破底价优惠。

是次茶皇殿及茶皇渔港的双重折扣活动涵盖全港9间分店，地点网络广泛且交通便利。点心优惠特别适用于下午茶及部分午市时段，而海鲜餐则为丰盛的正餐提供完美选择。立即把握机会，于7月27日下午3时正准时抢购！

茶皇殿双重优惠详情及条款细则：

提供优惠之餐厅： 茶皇殿、茶皇渔港

开卖时间： 7月27日 15:00 准时开抢（名额有限，售完即止）

优惠一（十大点心盛）： 低至4折，只需 HK$68/位。精选包括：蟹籽烧卖皇、招牌虾饺皇、竹炭黑金流沙包、杏汁花胶灌汤饺等，下午茶及部分午市适用。

>>按此预订点心<<

优惠二（海鲜餐）： 震撼价 HK$98，尽享顶级肉蟹与香脆烧乳鸽海鲜餐。

>>按此预订套餐<<

适用分店： 全港9间分店通用

优惠受有关条款及细则约束。

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