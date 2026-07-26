台风红霞｜打风期间食肆照常营业？11大连锁餐厅堂食+外卖安排 大家乐/麦当劳/美心MX

打风期间食肆营业安排｜台风「红霞」袭港，天文台由昨晚（25日）发出九号烈风或暴风信号，至周日（26日）早上7时10分改发八号信号。预料本港风力将逐渐减弱，天文台会在下午12时40分改发三号强风信号。8号风球下，不少市民都留在家中休息，但「医肚」问题随即成为头等大事。每逢打风，不少网民都会在社交平台表达对服务业的敬意，纷纷留言：「打风都要开工，辛苦晒各位饮食业前线员工！」、「风大雨大仲有热饭食，真系好感恩」。

为方便大家在风雨中觅食，本报特此整合11间连锁餐厅在台风期间的营业安排，包括大家乐、大快活、麦当劳、KFC等，出门前记得先查阅，并务必注意安全！

台风红霞｜打风期间11大连锁餐厅堂食+外卖安排

8号风球营业餐厅｜1. 大家乐

8号风球营业餐厅｜大家乐

大家乐台风门市及外卖自取：

在8号风球期间，大家乐部分分店会在安全情况下继续照常营业，为市民提供热食。不过营业时间或会视乎风势有所更改，建议出门前查阅官方连结了解最新分店状况。



查看8/9/10号风球下大家乐继续营业之分店及营业时间：>>外部连结按此<<

8号风球营业餐厅｜2. 大快活

8号风球营业餐厅｜大快活

大快活台风门市及外卖自取：

8号风球期间，大快活部分分店将在安全情况下继续服务。市民可透过大快活网上点餐连结或手机App，查阅附近分店的即时营业状况。

查看大快活分店及营业时间：>>外部连结按此<<

8号风球营业餐厅｜3. 麦当劳 (McDonald's)

打风营业餐厅｜麦当劳

麦当劳 (McDonald's)台风门市及外卖自取：

在恶劣天气期间，部份麦当劳 (McDonald's) 会照常营业，但堂食送餐服务将会暂停，个别产品亦可能停售。麦当劳会于顾及前线同事安全的情况下，在适当时间逐步恢复正常服务。

查看风球下麦当劳继续营业之分店及营业时间：>>外部连结按此<<

8号风球营业餐厅｜4. KFC

打风营业餐厅｜KFC

KFC台风门市及外卖服务：

KFC 在8号或9号风球下，大部分分店的堂食、外卖自取及「快脆拎」服务将会维持；「快脆送」外卖服务则会暂停，直至8号信号解除。观塘东广场、赤柱广场及置富南区广场分店则会暂停营业。

8号风球营业餐厅｜5. 一粥面

打风营业餐厅｜一粥面

一粥面台风门市及外卖自取：

8号风球下，一粥面大部分分店照常营业，但有部分分店停业或延迟开门。

延迟开门分店： 北角健威、元朗广场、荃湾愉景新城等7间分店，将延迟至 上午10时 营业；火炭银禧及长沙湾广场店则延至 上午11时 。

暂停营业分店： 香港站、东涌东堤湾畔、粉岭岭乐活分店。

8号风球营业餐厅｜6. 米线阵

打风营业餐厅｜米线阵

米线阵台风门市及外卖自取：

米线阵在8号风球下大部分分店无惧风雨，照常营业。但有部份分店，包括九龙站、尖沙咀中港城、无限极广场分店暂停营业。

查看风球下米线阵继续营业之分店及营业时间：>>外部连结按此<<

8号风球营业餐厅｜7. 美心MX / 美心Food²

8号风球营业餐厅｜美心MX

美心MX / 美心Food²台风门市及外卖自取：

美心MX / 美心Food² 在9号风球生效期间全线暂停营业。 当信号改发为8号时，分店会陆续恢复营业，市民可留意其社交平台更新。

8号风球营业餐厅｜8. 谭仔三哥米线

台风营业餐厅｜谭仔三哥米线

谭仔三哥米线台风门市及外卖自取：

8号风球期间，谭仔三哥米线大部分分店照常营业。若改发9号或以上信号及「极端情况」，全线营业安排将有变动。

8号风球营业餐厅｜9. 谭仔云南米线

台风营业餐厅｜谭仔云南米线

谭仔云南米线台风门市及外卖自取：

9号或10号风球期间，谭仔云南米线全线暂停营业。8号风球下，部分门店照常或缩短营业时间，并暂停供应下午茶。若下午6时前改挂3号风球，各分店在安全情况下会尽量于1小时内陆续恢复营业。

查看风球下谭仔云南米线继续营业之分店及营业时间：>>外部连结按此<<

8号风球营业餐厅｜10. 吉野家

台风营业餐厅｜吉野家

吉野家台风门市及外卖自取：

吉野家于8号风球下部分分店照常营业，但外送服务暂停。

暂停营业分店： 企业广场、新鸿基中心、大埔及九龙站分店。若上午11时或之前除下8号风球，上述停业分店将于2小时内恢复营业。若8号风球于下午4时或之前除下：企业广场、新鸿基中心及大埔分店将于风球除下后 2 小时内恢复营业。

8号风球营业餐厅｜11. 争鲜 (Sushi Express 回转店)

台风营业餐厅｜争鲜 (Sushi Express 回转店)

争鲜台风门市及外卖自取：

8号风球生效期间，为确保员工及食客安全，全线争鲜回转店将延迟至中午12时才开始营业。

恶劣天气下，各餐厅的营业安排瞬息万变，或会因应各区实际情况、人手及商场安排而临时调整。建议市民出门前，务必先浏览各大餐厅的官方社交平台或手机应用程式，获取最新资讯。最后，再次感谢一众在风雨中紧守岗位的前线员工，市民外出时亦务必将人身安全放在首位！

以上资讯截至26日上午11时，所有安排以各大餐饮集团最新公布为准。



