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进化版「净饮双计」？茶记出招「净食罚$10」变相逼嗌饮品 食客爆背后隐情：为咗对付呢种人

饮食
更新时间：11:48 2026-07-25 HKT
发布时间：11:48 2026-07-25 HKT

香港茶餐厅文化历史悠久，过去大家对「净饮双计」（只点饮品须收取双倍价钱）的潜规则毫不陌生。然而，近日有网民发现这项传统规例竟迎来「进化版」——有茶餐厅明文规定食客若「净食」而不点饮品，将会被收取「清茶10元」。事件曝光后随即在网上引起轩然大波，不少网民批评做法变相逼食客叫饮品，更有人直言：「北上消费不无原因」。

港茶餐厅贴规例 「不叫饮品 饮清茶10元」

近日有网民发现，有茶餐厅明文规定食客若「净食」而不点饮品，将会被收取「清茶10元」。 (香港茶餐厅及美食关注组@FB)
近日有网民发现，有茶餐厅明文规定食客若「净食」而不点饮品，将会被收取「清茶10元」。 (香港茶餐厅及美食关注组@FB)

日前，有网民在Facebook群组「香港茶餐厅及美食关注组」上载相片，指在一间茶餐厅内发现墙上贴满告示。其中一张极为显眼，清楚写明：「不叫饮品 例定饮清茶10元 食物照计」。发帖网民无奈表示：「继茶餐厅净饮双计后，现在进化到，净食要罚十蚊」，并附上一个无奈的表情符号，对此规定感到匪夷所思。

网民热议「霸王条款」：我一碟饭个钱会少过你杯嘢饮？

形容该茶餐厅的规定是「霸王条款」，认为是在变相逼人点饮品。 (剧照)
形容该茶餐厅的规定是「霸王条款」，认为是在变相逼人点饮品。 (剧照)

这项「净食收费」的新规例迅速触动了网民的神经。大部分留言均对餐厅的做法表示反感，认为是在变相逼人点饮品。有网民质疑餐厅逻辑：「点解我食嘢唔可以唔饮嘢呢？我一碟饭𠮶个钱会少过你杯嘢饮咩？」也有人提到健康考量，指部分食客因糖尿病或心悸等身体原因只能饮水，新规定对他们甚不公平。更有人讽刺道：「不如入场先交低五十蚊按金吖笨」，形容该茶餐厅的规定是「霸王条款」。

此外，事件亦引发了对香港饮食业服务质素的探讨。不少网民将之与内地及日本的餐饮体验作对比，指出两地餐厅普遍提供免费清水，直指「喺香港消费完全系智商税，又要受气」，感叹难怪港人纷纷选择外游，「北上消费不无原因」。网民直指这些赶客行为是「做死自己兼连累同行」。

知情者平反：小店应对「斋坐」客的对策

不过，正所谓「每个新规定后面都有个暖心嘅故事」，在群情汹涌之中，亦有知情网民为该茶餐厅平反。有留言指出，该店其实是位于湾仔的一间老字号，这张告示亦已张贴多年。知情者解释，由于该店兼售蛋挞、面包等小食，且店舖面积细小、座位狭窄，告示的初衷是为了防止食客「坐低净系食一个可以外卖嘅蛋挞」。

网民强调，伙计落单时会提醒客人点套餐，认为做法属「明码实价，有选择自由」，只是一种应对特殊情况的生存对策，反驳指：「每个奇怪嘅规矩某程度上都系应对发生过嘅情况嘅对策，冇话啱定错」。有网民亦认同：「家家有求，你觉得唔合理可以唔帮衬」。

 

图片来源：香港茶餐厅及美食关注组

 

同场加映：网民控诉铜锣湾火锅放题4大「阴招」！遇坏炉兼海鲜发臭 怒斥：伏到以为参加紧极限生存挑战 

 

 

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