爆红牛腩面店 老板弃笋工钻研牛腩河 罕有部位每日限量6碗

「道」创生万物的宇宙论，是「道生面馆」名字的由来，老板兼主厨Jonathan（蒋建生）相信万事皆有可能，因而放弃「铁饭碗」的高薪厚职，以行外人身分开设主打清汤腩的面店。他年终无休靠一人之力，执意只挑生宰的鲜肉入馔，让这间小店成为城中名人和食家也慕名一尝的大热人龙店。

放手一搏 亲力亲为

住在北角的街坊邻里，早习惯道生面馆未开舖，门口已出现长长的人龙。同样在店还没开始营业，就已在厨房忙得不亦乐乎的Jonathan说：「即日生㓥的牛腩及牛骨等食材，每早约8时送到，随即分类、清洗、熬汤、焖煮与调味，每个工序都不能马虎，才能凸显优质鲜货的最佳风味。」彬彬有礼的Jonathan内敛与谦虚，举止不像个厨师，原来曾任职公务员十多年有关，两者像是毫不相干的职业，但对Jonathan来说，不想墨守成规过日子的话，就得大胆一搏做想做的事。

自小喜爱 港式粉面

不做公务员，职业选择很多，为何3年前决定入厨煮清汤腩呢？原来Jonathan的父母曾经营食店为生，从小便接触港式粉面，对这种地道港食充满情意结。直到疫情期间生活无法如常，他突发奇想如果要改变现况，首选专卖清汤腩的面店，希望借此延续和优化记忆中熟悉的味道。当时没有经济压力的Jonathan，不想继续一成不变的工作而辞职，这个让不少亲友愕然的决定，幸好得到太太无限量支持。

严选鲜材 自家配方

Jonathan深知要做好吃的清汤腩，必须用即日屠宰的新鲜牛腩，但鲜货供应有限，特别是稀有的爽腩、坑腩和崩沙腩更是寥寥无几，加上开店初期并没有人脉和「门路」，唯有由柴湾出发走遍港岛区的街市，最后在上环一个牛肉档买到「心水货」。接着Jonathan开始钻研牛骨汤的配方，这个汤汁不但是一碗粉面的灵魂，也是提升牛腩鲜味的秘方。经过一个月无间断尝试，终于配搭出最满意的食谱，就是用50斤牛骨、草果、香叶、陈皮与适量药材等熬制成汤，再加入不同部位的牛腩，如爽口有嚼劲且脂肪少的爽腩，烹饪约3小时便刚刚好。而坑腩属半肥瘦、肉味浓，就至少要炖煮4小时。至于崩沙腩则油脂甘香带薄薄的筋膜，需时约3.5小时。所有精华点滴不漏都在一锅肉汤中，入口浓郁不腻、鲜甜清爽，只足够分配120碗粉面。

坚守信念 终有回报

寂寂无名的小店要打响名堂并不容易，开业首年收支无法平衡，Jonathan得变卖资产继续经营，为的是要证明自己当初的决定没有错。他的坚持最终在开业第二年有了回报，用心的出品让吃过的客人都有口皆碑，不少城中名人亦专程惠顾，面馆终能成为人龙名店。Jonathan说：「店名的英文是Infinitas，意思是无穷无尽，提醒我做任何事都别故步自封，人生就是有无限个可能。」谈到煮清汤腩的秘诀，他绝非不肯公开配方，但认为各家都有独特喜好与口味，唯一建议必须用新鲜牛腩，冰鲜或急冻的牛腩只宜红烧、五香或柱侯焖煮，也会另具风味。

道生面馆

营业时间：11:30至21:00，逢周一休息

地址：北角英皇道560号健威坊地下低层L15号舖

查询：2889 6699

文：EH 图：星岛日报、被访者提供



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