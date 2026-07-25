5款夏天鸡翼食谱 调味开胃 做法零失败 水牛城鸡翼/柚子蜜烧鸡翼/姜葱豉油王焖鸡翼/风沙黄金鸡翼/迷迭香柠汁鸡翼｜识煮食谱

鸡翼的做法简单，无需配菜亦可做出美味的鸡翼，而且调味配搭及烹法千变万化，加上容易煮熟，烹调时间短，最适合繁忙的都市人及入厨新手炮制。今日推介5款适合闷热夏天吃的鸡翼食谱，包括水牛城鸡翼、柚子蜜烧鸡翼、姜葱豉油王焖鸡翼、风沙黄金鸡翼、迷迭香柠汁鸡翼，各具醒胃滋味，作为小食或家常菜都合适。

1. 水牛城鸡翼 美国地道小食 佐酒一流

份量：4人份 需时：20分钟

材料：鸡中翼8只、面粉适量、盐和油适量、黑椒碎适量、蒜4瓣、牛油1片

酱汁：辣椒粉2茶匙、辣椒仔1汤匙、番茄汁2汤匙、蒜蓉1/2汤匙、盐1茶匙、糖1汤匙、喼汁1汤匙、芥末2茶匙、蜜糖1汤匙、柠檬汁1汤匙、胡椒粉适量

水牛城鸡翼 做法：

将蒜瓣剁蓉。洗净鸡中翼及抹干，加盐、黑椒碎及蒜蓉腌半小时。 鸡中翼扑上面粉，镬内烧热油，加入鸡中翼，转中小火半煎炸8至10分钟至金黄，捞起。 拌匀酱汁材料，在镬中煮热酱汁，加牛油煮滚，加入鸡中翼捞匀，上碟。

小贴士：可按口味喜好，加减酱汁的分量。



2. 柚子蜜烧鸡翼 香甜开胃 小朋友最爱

份量：2至4人份 需时：1小时

材料：鸡翼10只、柚子蜜适量

腌料：生抽2汤匙、老抽1茶匙、糖1/2茶匙、生粉1/2茶匙

柚子蜜烧鸡翼 做法：

洗净鸡翼及抹干。将腌料混合，腌鸡翼30分钟。 鸡翼再加入3汤匙柚子酱，再腌30分钟。 焗炉预热180℃，鸡翼置焗盘焗10分钟，反转鸡翼，扫上柚子蜜再焗10分钟。 鸡翼上碟，加上适量柚子蜜。

小贴士：鸡翼可早一日腌好存放雪柜，煮前才取出。

3. 姜葱豉油王焖鸡翼 中式家庭风味

份量：3人份 需时：60分钟

材料：鸡中翼450克、葱3棵、姜2片、片糖1/2、油1汤匙

汁料：老抽3至4汤匙、清水适量

姜葱豉油王焖鸡翼 做法：

葱切段，略拍姜片。洗净鸡中翼及抹干。 镬内烧热油，加入鸡中翼、葱段及姜片爆香。 加入片糖、老抽，以及足够的清水至刚盖过鸡中翼，以慢火焖40分钟至鸡中翼熟透及入味。

小贴士：把鸡中翼煎香一点才焖，更易入味。

4. 风沙黄金鸡翼 惹味咸香 皮脆肉嫩

份量：4人份 需时：30分钟

材料：鸡中翼10只、蒜头3瓣、咸蛋黄4粒、葱(切粒)1条、指天椒(切粒)2只、牛油15克、油适量

盐水：盐2汤匙、水适量

鸡翼腌料：生抽2汤匙、糖1/2汤匙、胡椒粉1/4汤匙、蚝油1/2汤匙、生粉1汤匙、油1汤匙

炸粉材料：生粉适量、面粉适量、泡打粉1/4茶匙

风沙黄金鸡翼 做法：

将蒜头切碎。镬内烧热油，将蒜碎炸香。 清水与2汤匙盐拌匀，加入鸡中翼浸30分钟，抹干鸡中翼加腌料拌匀，放入雪柜腌2小时，取出静待15分钟。 将炸粉材料拌匀，鸡中翼扑上炸粉。镬内烧热油，鸡翼以中细火炸熟，取起隔油。原镬煮滚油，鸡中翼回镬以大火炸30秒，捞起。 咸蛋黄蒸15分钟再压成蓉。镬中烧热牛油，放入咸蛋黄蓉，用细火慢慢炒至起泡，加入炸蒜及鸡中翼炒匀，加入葱花及指天椒粒拌匀。

小贴士：将急冻鸡翼或鸡扒浸盐水，可去除雪味。



5. 迷迭香柠汁鸡翼 富香草气息

材料：鸡中翼10只、迷迭香2条、牛油20克、柠檬1个、胡椒粉适量、黑胡椒适量

鸡翼腌料：生抽3汤匙、老抽2茶匙、蜜糖2汤匙、生粉2茶匙

迷迭香柠汁鸡翼 做法：

洗净鸡翼及抹干。将腌料混合，腌鸡翼至少2小时。 把迷迭香切碎，柠檬榨汁。牛油待软，混合柠檬汁及迷迭香碎。 把香草牛油涂匀鸡翼，加入胡椒粉及黑胡椒腌半小时。 鸡翼放上焗盘，焗炉或气炸锅预热至170℃，焗鸡翼10至15分钟。

小贴士：可用黄柠檬汁或青柠檬汁，如用青柠檬则需要两个。

