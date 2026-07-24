深水埗面屋丸京8.2结业！主打招牌劲量级叉烧拉面 感恩街坊6年支持 预告呢区再开新店

本地人气拉面店「面屋丸京」过往于「香港拉面关注组」备受关注，其招牌劲量级叉烧拉面大受欢迎，曾引来食客于店舖营业前已提早排队，更传闻要排足1小时！近日，「面屋丸京」于官方社交平台宣布深水埗店将于8月2日结业，感谢一众街坊及熟客6年来的支持，同时预告未来动向，在港岛区开设新店：「期盼与旧客再见！」

深水埗面屋丸京8.2结业！主打招牌劲量级叉烧拉面/豚骨浓汤

吃日本拉面时除了注重汤底，其日式叉烧亦是灵魂之一！本地超人气拉面店「面屋丸京」汤底为京都风格，用上大量豚骨长时间熬煮，分为清汤及浓汤两款口味。其招牌劲量级叉烧拉面，不但份量十足，更特别设有火炙或慢煮叉烧选择，限量的豚骨浓汤同样深受食客支持，深水埗店过往不时大排长龙。店方更不时推出期间限定的限量拉面，如近期为「蟹虾浓汤2.0」，每天供应23碗，惟店家形容此为「深水埗店．最后限定」。

原因为开业近6年的深水埗店因租约期满，将于8月2日结业。店方感谢一直以来支持他们的客人，陪伴深水埗店走过每个兴旺或冷清的日子，「带比我哋无数温暖回忆」。店方特别提到最难舍离的是一班每星期都见到的熟客，虽然彼此未必有太多对话，「但你哋长年不间断嘅支持，正系我哋最难舍离嘅牵挂。」

感恩街坊6年支持 预告开新店：期盼与旧客再见！

虽然深水埗告别在即，不过一众食客亦不用太失望，皆因深水埗店结业后，团队原班人马会到湾仔开设全新的「丸京Plus+」重新出发。店方同时宣布，深水埗旧店的印花卡于湾仔新店全数通用，希望日后即使要过海仍能与大家继续相见，「最后好多谢深水埗呢片充满人情味嘅地方，希望最后呢十几日，可以再喺深水埗见到每一个熟悉嘅你，然后将来就系湾仔再见啦！」

面屋丸京分店：

深水埗店

地址：深水埗荔枝角道319号

时间：下午12:00至3:00、晚上6:00至9:30

最后营业日：8月2日

丸京Plus+湾仔店

地址：湾仔骆克道117号

开幕日：待公布

葵芳店

地址：葵芳兴芳路188号

时间：下午12:00至3:00、下午5:30至晚上9:00

荃湾店

地址：荃湾昌泰街9号

时间：下午12:00至3:00、晚上6:00至9:30

牛头角店

地址：牛头角宜安街9号

时间：下午12:00至3:00、下午6:00至晚上9:00

屯门店

地址：屯门青菱径富丽大厦地下D1

时间：下午12:00至3:00、下午6:00至晚上9:00

文:RY

资料及图片来源:maru.kyou@instagram