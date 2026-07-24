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$99冬瓜盅二人餐回归！配两款小菜+叉烧 $10起升级蒸鱼/酱油鸡

饮食
更新时间：12:06 2026-07-24 HKT
发布时间：12:06 2026-07-24 HKT

炎热高温的天气下，最适合享用一道清热降火的滋润佳肴。连锁快餐店大家乐推出极致消暑的「冬瓜盅二人餐」。食客只需以$99激抵价，即可叹尽原个冬瓜盅，更包含两款小菜、蜜汁叉烧及白饭，绝对是晚饭平价首选！

大家乐冬瓜盅二人餐优惠 $99配两款小菜及叉烧

大家乐冬瓜盅二人餐优惠 $99配两款小菜及叉烧
大家乐冬瓜盅二人餐优惠 $99配两款小菜及叉烧

大家乐由即日起至7月29日（三）推出的「冬瓜盅二人餐」，主打原个上阵的足料冬瓜盅。餐厅选用新鲜且肉厚多汁的优质冬瓜，并加入多款丰富食材，精心慢火熬制。冬瓜的清甜与高汤完美融合，汤汁尽收各款食材精华，味道鲜甜浓郁而不腻，每一口都是真材实料，绝对是解渴消暑、滋阴养颜的汤水首选。

自选两款小菜 $10起升级蒸鱼/酱油鸡

除了足料靓汤，这个超值套餐更附送一碟大家乐的招牌蜜汁叉烧。叉烧经过秘制酱汁腌制及烤焗，表面带有微焦蜜香，肉质软腍入味，肥瘦均匀。此外，食客还可以在多款镬气十足的即炒小菜中自由任选两款，例如菠萝咕噜肉、滑蛋粟米鱼块等，每一款都非常适合用来拌饭。

若想享受更丰盛的海鲜滋味，食客只需额外加$10，即可将其中一款小菜升级转配为原条豉汁蒸鱼；或以$15转配为香烤酱油鸡，完美照顾不同口味需求，让食客在下班后能以平民价格享受一顿大满足的晚餐。

大家乐冬瓜盅二人餐优惠

  • 优惠期限：即日起至7月29日（三）
  • 供应时间：仅限晚市时段供应
  • 条款及细则：
    • 本优惠适用于全港大部份大家乐分店（部份特定分店除外）。
    • 餐牌内容或自选小菜款式会因应当日食材供应情况而有所调整。
    • 此项餐饮推广不可与其他优惠、折扣或现金券同时使用。
    • 如有任何争议，大家乐保留最终决定权。

同场加映：牛头角街坊酒楼外卖斩料优惠！$50叹原只豉油鸡 每日10:30am起供应

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