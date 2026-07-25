美团实体超市「快乐猴」首店进驻深圳！必扫自家品牌食品  抵食¥16.99烤鸡

周末北上深圳又有扫货新蒲点！一直主打外卖平台的美团，旗下的实体社区超市品牌「快乐猴」终于杀入深圳，首间门市已于龙岗区吉华街道的三联商业广场正式开幕。对于喜欢北上寻宝、采购日常好物的港人来说，这里绝对是个不容错过的高性价比购物新热点！

美团超市「快乐猴」进驻深圳龙岗！生鲜货品源头直采把关 港人买餸更安心

港人北上买餸，最关心的必定是食品安全与新鲜度。美团旗下实体超市「快乐猴」之所以能做到「好货不贵」，全靠美团的源头直采与极简营运体系，省去中间商差价。

在食安方面更是下足功夫：门市严格执行蔬菜农药残留每日检测，蔬果全部采用预先包装锁住新鲜；冷鲜猪肉需通过30项食品安全检测，并以0°C至4℃恒温冷链物流直送门市。每一款食材都有迹可查，让大家买得安心。

必扫平价好物清单：16.99元烤鸡+9.99元自家鲜牛奶

深圳门市内精心挑选了超过1600款主打家庭日常所需的商品。对于首次造访「快乐猴」的顾客而言，店内被誉为「快乐三件套」的热卖好物绝对值得优先放入购物车。当中首推性价比极高、仅售人民币16.99元的现烤奥尔良烤鸡，惹味非常；而喜欢甜点的顾客，则不容错过5.99元即可买到足足四件的厚酥蛋挞，完美满足对甜食的渴望；此外，抵饮的4.0 A2β酪蛋白鲜牛奶更是健康之选，售价仅需9.99元，这些平价优质商品绝对是入店必扫的推荐之作。

街坊真实测评：自家品牌「质量对得起价格」

「快乐猴」登陆深圳立刻吸引不少区内居民尝鲜，综合不少网民在小红书上的心得，有人表示超市内的品类不算特别多，主打自有品牌为主，种类主要涵盖蔬菜水果、冻品肉类、新鲜烘焙、酒水饮料及牛奶等。

逛过一圈的消费者纷纷推介：「最值得买的是自有烘焙的一些品项、自家贴牌的升装纯牛奶，以及打折的水果蔬菜。」更有街坊直言：「反正它家的贴牌产品，质量可以说绝对对得起价格！」

「快乐猴」深圳龙岗三联商业广场店

地址： 深圳市龙岗区吉华街道松源路三联商业广场一楼

营业时间： 07:30 — 23:00

交通方式: 前往深圳龙岗区布吉三联广场可搭乘地铁5号线至「下水径站」或「上水径站」，再步行或转乘公交车前往。

资料来源：深圳商务、快乐猴超市＠小红书

延伸阅读：深圳亲子好去处2026｜大湾区10大最新抵玩亲子游推介！全新室内乐园/主题酒店