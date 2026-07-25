观塘工厦$42家常菜放题！无限时、免加一任食12道餸 网民大赞：食得舒服唔使争

观塘作为工商重镇，打工仔每逢午膳时段总要面对大排长龙与物价高昂的夹击，往往只能匆匆解决一餐。最近，有网民分享在成业街成运工业大厦内一间新开业的餐厅，以$42的优惠价享用了一顿性价比高的家常菜自助餐，并对其餐饮质素与舒适的用餐环境表示满意。

观塘全新家常菜放题 无限时、免加一$42任食12道餸

观塘成业街成运工业大厦近日新开了一间餐厅，主打住家菜放题。该店每日提供多达12道菜选择，如蚝仔蒸水蛋、咸蛋蒸肉饼、蒜蓉粉丝蒸虾、蒸酿节瓜脯、川椒五花腩等，并设有午市及晚市两个自助任食时段，食客只需付一个价钱即可以无限量任食。目前，该店由即日起至7月31日推出$42试业优惠，凡惠顾更加送每日新鲜熬制的靓汤，而且不设加一服务费及茶位。

有网民抱著好奇的心态上去实试后大赞，指出餐厅的食物供应十分充足，形容当时「啲餸不断咁出」。在众多菜式中，他特别点名赞赏海鲜，指「蒜蓉粉丝蒸虾好新鲜」，并非常满意地总结这次用餐体验，「可能新开同埋冇乜人知，食得好舒服唔使争」。

网民：抵食程度值得俾100分

由于观塘区聚集了大量工厦，每到午市都会出现人龙，不少人为了贪快和省钱都会选择快餐店。这间新店的出现，正好为一众打工仔提供了一个高性价比、舒适且健康的选择。网民对此热烈讨论，纷纷留言大赞「抵食程度值得俾100分」，认为选择丰富且极具吸引力。

蒸鲜（观塘旗舰店）

地址：观塘成业街15-17号成运工业大厦1楼103室

自助午餐时间：11am - 3pm

自助晚餐时间：5pm - 8pm

WhatsApp查询：+852 5597 0888

资料来源：食自己、streamcraftandfresh