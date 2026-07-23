汉宝酒楼疑全线结业！昔日「龙虾大王」坐拥18分店 土瓜湾最后分店去年停业装修变执笠

近年，不少陪伴街坊多年的老字号食肆结业，往往令人感到惋惜。近日，位于土瓜湾的著名地标「汉宝酒楼」经历店方声称一年的「停业装修」后，被发现棚架拆卸后招牌消失，现场人去楼空，似乎已结业离场。

汉宝酒楼土瓜湾最后分店结业！ 网红司徒夹带目睹拆棚后人去楼空

位于土瓜湾的著名地标「汉宝酒楼」经历店方声称一年的「停业装修」后，被发现棚架拆卸后招牌消失，现场人去楼空，似乎已结业离场。

汉宝酒楼创于1986年，由「龙虾大王」之称的张鹏开设，集团高峰期曾拥有多达18间分店。

本地网络名人司徒夹今日(23日)发帖，分享了关于土瓜湾「汉宝酒楼」原址的最新情况，从中可见汉宝酒楼原址拆棚后，招牌已不见迹影。

事缘，本地网络名人司徒夹今日(23日)发帖，分享了关于土瓜湾「汉宝酒楼」原址的最新情况，称去年7月曾与友人就酒家是否结业打赌，当时司徒夹带对此深表怀疑，更直言「咁地标性，又咁多街坊，唔会执嘅！」，又指在过去一年里，酒家外围一直搭有棚架，司徒夹带坦言自己当时「以为佢真装修啫」，对老店重开一直抱有期望。

然而，事隔一年，他分享了土瓜湾「汉宝酒楼」的照片，从中可见汉宝酒楼原址拆棚后，招牌已不见迹影，二楼位置已人去楼空，似乎店方已悄悄结业离场，他不禁感叹「现在掉转系我应该检讨我嘅乐观」。

昔日「龙虾大王」坐拥18分店 曾坚称内部装修非结业

翻查资料，汉宝酒楼始创于1986年，由有「龙虾大王」之称的张鹏创立，总店正位于九龙土瓜湾道与落山道交界。该集团在高峰期曾拥有多达18间分店，规模一度冠绝全港。然而时移世易，近年仅剩下土瓜湾总店继续营运。去年7月1日，该店一度传出停业消息，当时店方曾向传媒否认结业，声称只是进行内部装修并加装升降机，未料最终仍难逃结业命运。

网民叹「世事无常」 传业主放租图利或成结业关键

「汉宝酒楼」的无声结业，在网上引起了不少街坊与网民的回响。有网民回想起店方当初表示「之前话整电梯再开，点知 …」，字里行间流露出对酒家食言的无奈与失望。

同时，亦有知情网民指出，该舖位业主早年以低价购入并已供满物业，认为「佢租俾人仲有着数啦」，推测将舖位出租谋取更高回报，是导致老店放弃经营的实际商业考量。

资料来源: 司徒夹带

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