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海港城美食广场料7.24重开！大食代首设新品牌 原定5月开幕 鱼事者/Pepper Lunch进驻

饮食
更新时间：15:15 2026-07-23 HKT
发布时间：15:15 2026-07-23 HKT

海港城美食广场料7.24重开！大型商场的美食广场一直是市民及旅客解决膳食的便利选择。事隔两年，九仓旗下海港城将有全新美食广场开幕，由「大食代」接手营运的「The Food Place」将于7月24日开幕，目前已知的进驻商户包括米芝莲必比登推介小食店「鱼事者」、以及连锁铁板餐厅Pepper Lunch等食肆，有网民留言表示期待，「终于有返个food court嘅物体喺𠮶边喇」。

海港城美食广场相隔两年重开！大食代首设新品牌 料7.24正式开幕

拥有22年历史、由City Super集团营运的尖沙咀海港城美食广场「cookedDeli」于2024年宣布因租约期满结业。事隔两年，尖沙咀海港城将再有全新美食广场开幕，选址港威商场4楼舖位，并由新加坡知名餐饮集团「大食代」接手，并于香港首度开设全新品牌「The Food Place」，同时是品牌首度登陆香港。

有指「The Food Place」原定于5月开幕，惟迟迟未有进一步消息。直至最近，已确定进驻美食广场的食肆、米芝莲指南必比登推介小店「鱼事者」在社交平台发文：「一个渔港，只有一个鱼事者！ 星期五（7月24日），海港城见」。与此同时，连锁铁板餐厅Pepper Lunch宣布旗下海港城港威商场4楼的分店同样于7月24日开业，即海港城「The Food Place」美食广场会在明日（7月24日）正式开幕。其余进驻阵容则有待官方陆续公布。

据称，「The Food Place」于2025年新加坡Raffles City美食广场首次亮相，集合多间中高价餐饮品牌，部分更为曾入选米芝莲推介，预计海港城「The Food Place」的价位将较「大食代」原有的美食广场为高。

网民：终于有返个food court嘅物体喺𠮶边

对于海港城美食广场回归，有网民留言表示期待：「终于有返个food court嘅物体喺𠮶边喇」、「好事黎，希望驻店既铺好过以前city super run个阵」。海港城「The Food Place」开幕后，代表「大食代」将在广东道营运两个美食广场，有网民坦言「零期待」：「而且和新港太接近，高档版food republic」、「新港咁近𠮶个都唔系好做得起，咁有信心响海港城试水」，预计全新美食广场将为区内带来新鲜感，同时会引起食客关注美食广场的定价是否符合预期、食物质素如何，以及能否真正满足附近上班族与旅客的需要。

来源：鱼事者、Pepper Lunch

文：LW

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