连锁快餐店版图再遇洗牌！屯门华都花园大快活8.1结业 街坊大叹不舍：空间大客又多都执

屯门华都大快活结业｜近年本港餐饮业经历不少变动，连锁快餐店的分店版图亦时有调整，不少旧店无奈退场。位于屯门华都花园的连锁快餐店大快活，近日贴出公告宣布将于8月1日正式关门，结束在该处的营运，不少食客对这间陪伴多年的餐厅即将关门感到意外，并对社区失去一个重要聚脚点表达不舍。

屯门华都花园大快活租约期满 8.1起结束营业

屯门华都花园大快活租约期满 8.1起结束营业

昨日（22日），有网民在社交平台上分享了一张结业公告，显示大快活位于屯门华都花园2楼的分店因租约期满，将于8月1日（六）起结束营业，公告中同时建议受影响的顾客，日后可稍移玉步至邻近的时代广场分店继续光顾。

街坊大叹不舍：空间大客又多都执

该分店多年来一直服务屯门市中心一带的居民，是不少街坊解决日常三餐的热门地点。结业消息传出后，不少经常光顾的食客对此感到相当意外，有网民直言「我钟意去呢间多过时代𠮶间，呢个空间大客又多都执」，并对一间面积宽敞且客流量看似充足的店舖竟然面临结业感到难以置信。

然而，在众多惋惜声中，也有街坊直言该店客源结构偏向长者，而长者的消费模式及较长的逗留时间，或许在一定程度上影响了餐厅的翻枱率与营运效益，成为结业的潜在因素之一。

大快活（华都花园）

地址：屯门屯利街1号华都花园2楼10号舖

最后营业日：2026年8月1日（六）

资料来源：matthewwongck＠Threads