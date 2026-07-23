铜锣湾港岛壹号中心即将开幕！怡东酒店旧址变身新商场 引入北京片皮鸭名店1949全鸭季等4大过江龙餐厅

铜锣湾港岛壹号中心｜铜锣湾即将迎来全新地标！坐落于前香港怡东酒店原址的「港岛壹号中心」（One Causeway Bay），其基座商场将于今年第四季盛大开幕，并一口气引入四间首度登陆香港的「过江龙」食府。当中，来自北京的顶尖烤鸭名店「1949 全鸭季」，以及源自日本九州的「Hakata Tempura Yamaya」天妇罗专门店，未开幕已引来全城关注。

铜锣湾港岛壹号中心 前怡东酒店化身全新地标商场、办公空间

坐落于前香港怡东酒店原址的「港岛壹号中心」（One Causeway Bay），其基座商场将于今年第四季盛大开幕。

「港岛壹号中心」建于承载无数香港人回忆的前怡东酒店原址，其设计概念极具心思。整座建筑涵盖25层办公空间及4层专属零售与餐饮楼层，外观巧妙映照出维多利亚港的波浪起伏，与波光粼粼的海岸互相呼应。项目毗邻维多利亚公园及海滨长廊等休闲空间，势必成为铜锣湾集商务、休闲与美食于一身的崭新地标。

京城米芝莲级片皮鸭 「1949 全鸭季」登陆铜锣湾

「港岛壹号中心」基座商场将于第四季正式开幕，届时四个首度进军香港的餐饮亦会品牌驻场。 当中来自北京的「1949 全鸭季」是一家曾获《米芝莲指南》推介的食府，实力早已备受肯定。其镇店之宝——北京烤鸭，坚持只以清香的红枣木进行挂炉烤制，工序一丝不苟。

最让食客期待的，是那充满仪式感的上菜环节。每当金黄油亮的烤鸭出炉，师傅会推著餐车到客人席前，在众人面前即席上演精彩的片鸭骚；与此同时，店员更会在旁边敲锣打鼓，声势浩大，气氛十足！烤鸭皮入口酥脆如薯片，鸭肉嫩滑多汁，而那层丰腴的脂肪更是入口即化。传统食法是蘸上白糖，甜味恰到好处地化解了鸭油的肥腻感，口感层次极之丰富。除了烤鸭，餐厅的樱桃鹅肝、番茄脆菇沙律等融合京、鲁、粤风格的菜式，同样不容错过。

九州正宗天妇罗Hakata Tempura Yamaya 「即炸即上」配明太子任食

与此同时，日本九州的庶民美食代表——天妇罗，亦以全新面貌进驻港岛壹号中心。知名的「Hakata Tempura Yamaya」将为香港带来最正宗的博多天妇罗饮食文化。有别于一般将所有炸物一次过上桌的做法，餐厅主打「即炸即上」的供餐模式。食客围坐在吧台前，看著职人师傅在面前即席烹调，然后将一件又一件刚离油锅、热气腾腾的天妇罗，直接递到你的碟上。

这种独特的上菜方式，确保了每一口天妇罗都维持在最酥脆、最美味的黄金时刻，临场感十足。师傅采用特调的薄脆面衣，包裹著新鲜时令的食材，炸出来的天妇罗口感轻盈而不油腻。调味方面亦见心思，除了以品牌秘制的「美味高汤」（うまだし）熬制的独家沾酱外，更提供优质海盐，让客人自由配搭。而最让「哈日族」疯狂的，莫过于凡惠顾定食套餐，即可无限量任食博多直送的辛辣明太子及辛辣高菜，绝对是值回票价的地道九州风味。

山东菜名店、知名精品咖啡店 「FINEPRINT」同步进驻

除了上述两大瞩目餐厅，港岛壹号中心亦将迎来主打精致山东菜的「甄鲁」，以及一间具有福冈屋台特色的日式居酒屋。另外拥有三百年历史的法国殿堂级糕点品牌「DALLOYAU」以及知名精品咖啡店 「FINEPRINT」亦会进驻。这个集顶尖商业、休闲生活与环球美食于一身的全新地标，将为铜锣湾注入全新活力。

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