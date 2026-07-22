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牛头角街坊酒楼外卖斩料优惠！$50叹原只豉油鸡 每日10:30am起供应

饮食
更新时间：19:07 2026-07-22 HKT
发布时间：19:07 2026-07-22 HKT

对于不常下厨的家庭，或下班后希望尽快预备好晚餐的上班族而言，外卖斩料能有效节省准备主菜的时间与精力。近日，位于牛头角的翠湖海鲜酒家推出特价斩料优惠，顾客只需$50即可购买原只豉油鸡，成为不少家庭晚餐加餸的平价之选。

牛头角「翠湖海鲜酒家」斩料优惠 原只豉油鸡$50

牛头角「翠湖海鲜酒家」斩料优惠 原只豉油鸡$50
牛头角「翠湖海鲜酒家」斩料优惠 原只豉油鸡$50
牛头角「翠湖海鲜酒家」斩料优惠 原只豉油鸡$50
牛头角「翠湖海鲜酒家」斩料优惠 原只豉油鸡$50
牛头角「翠湖海鲜酒家」斩料优惠 原只豉油鸡$50
牛头角「翠湖海鲜酒家」斩料优惠 原只豉油鸡$50

牛头角街坊酒楼特价豉油鸡$50/只

翠湖海鲜酒家的斩料优惠于每日早上10时半起供应，原只豉油鸡外卖仅需$50。厨师团队采用传统酱油配方，以慢火将鸡只悉心浸熟，让鸡肉都能充分吸收酱汁的精华。出炉后的豉油鸡外皮呈现出均匀且诱人的亮丽色泽，鸡肉质地则保持著原有的鲜嫩与多汁，口感丝毫不会干柴。

为了进一步迎合现代人追求方便快捷的生活节奏，酒楼还提供了极具弹性的附加服务。食客如果不想回家后自己动手处理全鸡，只需额外多付$10，便可交由经验丰富的烧味师傅代劳，免去清理厨房的烦恼。

翠湖海鲜酒家（牛头角）

  • 地址：牛头角道300号裕民荟地下及1楼B号舖
  • 电话：2608 9838

资料来源：香港茶餐厅及美食关注组

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