晚市优惠价叹鲍鱼+花胶！$268三宝餐 有齐四只鲍鱼花菇/红烧花胶豆腐

富临皇宫一直以提供正宗且高质素的粤式中菜闻名，严选新鲜食材，深受广大家庭和美食爱好者的喜爱。近期该餐厅推出极具吸引力的外卖推广，顾客只需以超值网购价 $268，即可享用原价 $398 的「鲍鱼三宝」丰盛套餐，一气呵成品尝鲍鱼、花胶等矜贵食材，绝对是家庭晚饭加餸的完美首选。

富临皇宫晚市加餸优惠 尽享鲍鱼花菇+花胶

富临皇宫推出极具吸引力的外卖推广。

作为套餐的亮点，这道菜式包含四只矜贵鲍鱼，配以肉质肥厚、口感爽滑的顶级花菇。经过师傅精心烹调，鲍鱼吸收了花菇的香气与特调酱汁的精华，每一口都充满浓郁的海鲜风味。这不仅是一道传统中菜，更是富临皇宫厨艺团队对食材处理的极致展现，让食客安坐家中也能品尝到酒楼级的奢华享受，性价比极高。

除了矜贵的鲍鱼，套餐还贴心加入了营养价值极高的红烧花胶豆腐。花胶向来是女士们钟爱的养颜佳品，富含丰富胶原蛋白。这道小菜将花胶的软糯与豆腐的嫩滑完美结合，再吸满由老火熬制的红烧酱汁，味道香浓而不油腻。豆腐的豆香与花胶的鲜甜相互交织，不仅惹味下饭，更是一道兼顾健康与美味的养生佳肴。

要满足全家人的胃口，少不了一道经典的粤式惹味小菜。菠萝生炒骨正是这份「鲍鱼三宝」套餐中的点睛之笔。厨师精选优质排骨，高温炸至金黄酥脆，再裹上以新鲜菠萝精心调配的酸甜酱汁。外层香脆惹味，内里肉汁丰富，酸甜的口感极大程度地刺激味蕾。这道菜式向来是大人与小朋友的最爱，为丰盛的家庭晚饭增添一份欢乐的气氛。

富临皇宫外卖自取优惠详情

优惠项目 ：鲍鱼三宝（套餐包括：碧绿鲍鱼扣花菇四只、红烧花胶豆腐、菠萝生炒骨）

优惠价格 ：网购优惠价 $268（原价 $398）

推广形式 ：只限外卖自取

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条款及细则：此优惠仅限透过指定网上平台订购并亲临门市外卖自取。为确保顺利取餐，建议顾客提前于网上完成结帐手续。商品供应量有限，售完即止。

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