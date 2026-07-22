稻香旗下「龙珠酒楼」突结业！旺角开业仅9个月 同场另一中菜同步离场

旺角龙珠酒楼结业｜怀旧饮食文化近年成为热潮，不少食客皆喜爱寻回昔日酒楼风味。然而，稻香旗下「龙珠酒楼」位于旺角荷李活商业中心的分店近日却传出结业消息，这间主打怀旧大礼堂及推车仔点心的酒楼已于7月19日（日）拉下帷幕，结束短短九个月的经营。

开业仅9个月！稻香旗下「龙珠酒楼」结业 重现推车仔点心亦不敌结业潮

近日，「龙珠酒楼」位于旺角荷李活商业中心的分店贴出结业公告，宣布酒楼因「租约期满」已于7月19日（日）结业，结束短暂的九个月营运期。官方在公告中同时建议食客稍移玉步至弥敦道分店，试图将原有客源转移至邻近集团据点以减低对顾客的影响。

令人意外的是，不仅是「龙珠酒楼」，就连同层另一品牌「壹号渔船」亦同步关门，这反映出稻香集团在旺角同时失去两个餐饮据点，该商场楼层的餐饮布局正面临大幅度调整。

稻香全新怀旧酒楼品牌 曾逆市连开三店

「龙珠酒楼」为稻香集团于去年新设的酒楼品牌，以怀旧的装潢设计作招徕，配上闪烁的霓虹灯招牌与金色雕龙雕凤，将昔日八九十年代宴会的热闹氛围带回现代，让食客仿佛穿越时空体验旧香港情怀。店内更增设传统的推车仔点心，以亲民价钱吸引顾客，定价由$16.9一笼起，并设有活鱼池供食客自行挑选生猛海鲜。

品牌在初期大获成功后，亦曾于短短四个月内连开三间分店，扩张速度惊人，版图由旺角迅速扩张至佐敦及港岛杏花邨等地。当时为吸引客流，店方更推出开幕优惠，所有点心一律以小点计算。随著旺角荷李活商业中心分店的突发结业，意味著该品牌目前仅剩下两间分店。