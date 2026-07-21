杏花邨酒楼下午茶提早至1:30pm！早前增堂食两餸饭救市 网民：好生意就唔使有茶餐

近年香港餐饮业界正面临结业潮的冲击，许多餐厅不得不调整营运方针以求生存。最近，位于杏花邨的「美京大酒楼」宣布，将下午茶优惠时段提前至下午1时30分开始，有网民认为此举反映了本地食肆生意惨淡的现况，叹息连番减价促销恐是「死路一条」。

杏花邨「美京大酒楼」大改革 下午茶时段提早至1:30pm

杏花邨「美京大酒楼」大改革 下午茶时段提早至1:30pm

根据Facebook群组「杏花邨的人和事」中流传的最新告示，「美京大酒楼」将原本下午2时开始的下午茶时段提早了半小时，与一般食肆的午膳高峰期重叠，试图以加长折扣时段来吸引更多客源。

为了适应市场环境的转变，「美京大酒楼」早于今年一月份开始转型，包括在店内新设提供堂食的两餸饭及三餸饭部门，定价分别为$38及$48，随后更加推小菜及海鲜菜单全单八折的优惠以吸引食客。不过，有网民直指这种薄利多销的策略是「死路一条」，未必能长远支撑酒楼庞大的日常开销。

网民探讨客源流失原因：如果生意好，就唔使有茶餐时段

针对酒楼提早下午茶时段的应对措施，有部分声音将顾客减少的原因，归咎于早前该店成为首批获准狗只内进的宠物友善食肆之一。然而，亦有网民发文对此说法表示强烈不认同，认为将生意下滑与宠物政策挂钩是不合理的。他认为酒楼在港人北上消费热潮下正面临严峻考验，若餐厅本身客源充足且生意兴隆，根本无需设立下午茶优惠「如果生意好，就唔使有茶餐时段，仲要系提早到1:30开始」。

资料来源：杏花邨的人和事