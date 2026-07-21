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旺角朗豪坊「Chiikawa拉面店」9月结业！开业一年 为全球首家海外分店 网民狠批服务欠奉:抵执

饮食
更新时间：12:16 2026-07-21 HKT
发布时间：12:16 2026-07-21 HKT

近年各类动漫主题餐厅在香港屡见不鲜，惟热潮往往难以长时间维持。位于旺角朗豪坊、作为全球最大及首间海外分店的「Chiikawa Ramen Buta」(下称Chiikawa拉面店) ，近日由营运方Flames Concepts发布重要通告，宣布该为期一年的期间限定店将于2026年9月6日（星期日）正式结业。

旺角朗豪坊Chiikawa拉面店告别粉丝！  营运方发结业通告吁「把握机会」 

餐厅营运方Flames Concepts在结业通告中，宣布「为期一年的Chiikawa Ramen Buta 香港期间限定店将营业至 2026年9月6日（星期日）」。营运方又在公告中感谢食客支持，并宗道「我哋真系好开心同埋衷心多谢大家！」，借此向曾经光顾的食客表达深切谢意；同时亦呼吁大众「仲有啲时间，快啲把握机会过嚟食返碗好味拉面，同我哋一齐开心吓啦～」，希望在正式结业前夕与支持者共度最后时光。

开业一年！由一位难求变人流惨淡

Chiikawa拉面店于去年八月于旺角朗豪坊开业，主打高度还原动画细节的打卡拉面，定价介乎港币115元至150元之间；开业初期曾实施严格预约制，市场反应极度热烈。不过，早前就有粉丝在网上群组分享，目睹该店晚市人流惨淡，慨叹看见冷清场面感到「心都噏埋」，如今结业消息一出，旋即在各大社交平台引起广泛关注与热议。 

网民直斥「食完一次唔会返转头」 主题餐厅经营模式惹反思

结业消息公布后，不少网民反应则显得相当负面。有人直言餐厅「抵执啦，唔休做咁，简单走个芽菜都唔得」，批评了香港店在餐饮服务上的僵化，不少网民亦附和指「As expected, 食完一次唔会返转头」，认为餐厅欠缺吸引力令食客回头光顾。不过，也有粉丝留言，希望店方将来能够转型，开设Chiikawa Bakery或Cafe等不同主题店。

资料来源: chiikawa.official.hk

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