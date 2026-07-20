北角海逸酒店点心放题买一送一！长者持乐悠咭低至$158 任食3小时+ 送鲍鱼/乳鸽 晚市设中式自助餐

一直以正宗粤菜及精致手工点心深受本地食客欢迎的北角海逸酒店逸龙轩，绝对是家庭聚餐及好友相聚的理想胜地。近日餐厅于推出快闪午市点心放题买一送一优惠，人均低至$94即可任食3小时，更惊喜奉送原只鲍鱼及脆皮乳鸽，以极高性价比吸引大众抢购！另外，餐厅亦于晚市提供顶级海鲜自助餐，每位食客可享龙虾半只、海参扣花菇等丰富美食！

北角海逸酒店逸龙轩点心放题买一送一！任食逾30款粤式点心 长者特价$158起

北角海逸酒店逸龙轩点心放题买一送一！任食逾30款粤式点心 长者特价$158起

北角海逸酒店逸龙轩的午市点心放题诚意十足，提供超过30款经典与新派点心供食客任点任食，长者及儿童只需凭优惠价$158起即可尽情品尝（与家人同行亦可选择买一送一优惠，人均低至$94）。所有点心均坚持现点现做，保证上桌时新鲜热辣。食客可细意品尝招牌金边鲜虾饺，其外皮晶莹剔透，虾肉鲜甜弹牙；而蟹籽烧卖皇则肉质扎实，鲜香满溢。每位入座食客更获免费奉送原只鲍鱼伴花菇及红烧脆皮乳鸽半只，乳鸽外脆内嫩，肉汁丰富。除了点心，菜单亦涵盖多款惹味小炒与主食，例如外层酥脆的冰烧三层肉、镬气十足的菠萝鸡粒炒饭及川式口水鸡等，菜式层次丰富，满足不同顾客的味蕾。

晚市海鲜自助餐 每位送开边龙虾半只+乐悠卡长者享特惠价

晚市海鲜自助餐 每位送开边龙虾半只+乐悠卡长者享特惠价

晚市海鲜自助餐 每位送开边龙虾半只+乐悠卡长者享特惠价

晚市海鲜自助餐 每位送开边龙虾半只+乐悠卡长者享特惠价

若希望享受更丰盛的晚宴，餐厅亦设有晚市自助晚餐优惠。只需低至65折，即可品尝多款顶级海鲜及传统粤式大菜。入座即为每位宾客尊贵奉送高汤开边龙虾半只、海参扣花菇一份、红烧竹笙海皇翅一位以及红烧脆皮乳鸽半只，用料上乘。自助餐桌上更备有逸龙小炒皇、拔丝咕噜肉、翡翠珍菌炒虾球等特色佳肴，并提供嘉士伯啤酒及田园鲜果汁无限畅饮，让食客开怀大嚼。

逸龙轩点心放题+晚市海鲜自助餐优惠

预订网址：>>预订按此<< ( 7月21日15:00开抢！)

预订日期： 2026年7月21日15:00起至7月27日23:59

用餐日期： 2026年7月22日至8月31日

餐厅地址： 北角英皇道665号北角海逸酒店3楼逸龙轩

【午市点心放题】优惠详情（12:00-15:00）：

买一送一： 2位起 HK$188，平均 HK$94/位（原价 HK$298/位）

买三送一： 4位起 HK$564，平均 HK$141/位

其他优惠： 63折成人 HK$188起/位，长者及儿童 HK$158起/位

免费奉送： 原只鲍鱼伴花菇、红烧脆皮乳鸽（半只）

【晚市自助晚餐】优惠详情（18:00起）：

低至65折： 2位成人起 HK$776，平均 HK$388起/位；长者及儿童 HK$358起/位（原价 HK$598/位）

免费奉送： 高汤开边龙虾（半只）、海参扣花菇、红烧竹笙海皇翅、红烧脆皮乳鸽（半只）

(备注：所有价格已包括座位费及加一服务费；长者须持有乐悠卡，小童为身高不超过130cm，100cm以下免费用餐)

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