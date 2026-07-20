7-11限时4日全单8折！买满$100即享超值折扣 啤酒/零食/饮品劲减

作为全港最受欢迎及据点最密集的便利店之一，7-Eleven早已成为大众日常生活中不可或缺的一部分。由即日起，7-11更特别推出一连四天的激抵限时推广活动！消费者只需于指定店舖单次消费买满$100，即可享有全单8折的超值优惠。这绝对是精打细算的消费者囤积各款零食及生活好物的大好时机！

7仔全单8折！尽情选购人气零食/饮品

7-11推出一连四天的限时推广活动，只需于指定店舖单次消费买满$100，即可享有全单8折的超值优惠。

这次的8折折扣活动涵盖了店内多款热门及日常必备商品。无论是上班族在办公室下午茶时间必备的各国人气薯片、浓郁朱古力、软糖等解馋零食，还是炎炎夏日中最受欢迎的冰凉汽水、鲜果汁与无糖特色茶饮，顾客都能以更划算的价格一次过带回家。此外，日常所需的各类实用家居用品及消耗品亦同样适用于此项推广。消费者只要仔细挑选，轻松凑够$100的门槛，便能立即节省20%的开支，不妨借此良机为家中的零食柜进行大补仓。

是次限时8折优惠除了适用于实体店内直接选购外，亦支援 7仔App 的「到店自取」服务。用户只需安坐家中或办公室，透过智能手机应用程式轻松挑选心仪货品，确保订单金额达标后，即可于选定的指定便利店快速取货。这项服务不仅为顾客大幅节省了在店内寻找商品及排队结帐的时间，更能提早锁定心水热卖货品，将数码化网购的便利体验与实质的价格回馈完美结合。

7-Eleven买满$100享8折优惠详情

活动商店 ：7-Eleven 便利店（只限指定店舖）

优惠期限 ：2026年7月20日早上7时正 至 2026年7月23日（只限4天）

优惠详情 ：亲临指定实体店舖购物，或使用「7仔App」的「到店自取」功能于指定店舖消费，凭单一发票买满港币$100（澳门店舖以澳门币为单位），即享8折折扣。

指定分店地址 ：请参阅7-Eleven指定店舖列表以获取参与本次推广的分店位置 >>按此<<

不适用范围（部分） ：此优惠不可与其他折扣或优惠券（包括但不限于 yuu 会员折扣优惠）同时使用。此外，折扣不适用于购买香烟、奶粉、尿片、报纸、杂志、预购货品、明星周边产品、印花换购品、现金券、八达通卡/产品、流动电话储值卡，以及各项增值、缴费、取退件等其他服务项目。

注意事项：所有货品价格以个别店舖为准，货品图片只供参考。如有任何争议，7-Eleven 将保留最终之决定权。

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