Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

逸东酒店自助餐买1送1！人均$459起任食生蚝/蟹脚/龙虾尾/烤乳猪/海鲜饭

饮食
更新时间：14:39 2026-07-20 HKT
发布时间：14:39 2026-07-20 HKT

香港逸东酒店（Eaton HK）的人气自助餐厅「普庆餐厅（The Astor）」再度推出自助餐优惠，由7月21日起，指定时间经Klook平台预订，即可享买一送一优惠，自助晚餐人均只需$459，即可任食即开生蚝、鳕场蟹脚、面包蟹等多款时令海鲜。正值大热的「西班牙美食市集」主题期间，餐厅供应多款地道西班牙经典美食，绝对是性价比极高的夏日「揾食」首选！

逸东酒店自助餐必食龙虾尾、烤乳猪、传统西班牙海鲜饭

普庆餐厅由即日起至8月3日期间，推出全新「西班牙美食市集」主题自助餐。餐厅以巴塞隆拿著名的 La Boqueria 市集为灵感，将现场打造成热闹的西班牙风情美食摊档。

除了招牌的生蚝、蟹脚及面包蟹等海鲜冷盘无限量供应，主题焦点绝对是一系列西班牙传统热荤，每位客人可获赠一客藏红花蒜泥蛋黄酱龙虾尾，肉质爽弹，配上特制蒜泥蛋黄酱，鲜味提升；西班牙烤乳猪外皮烤至香脆酥口，肉质嫩滑多汁；正宗西班牙海鲜饭，米饭吸满海鲜高汤精华，极具层次，以及多款 Tupas（西班牙小菜）及精致甜点拼盘。

逸东酒店自助餐买1送1！人均$459起>>按此预订<<

逸东酒店自助餐厅推出买一送一优惠，由7月21日晚上9时起，经Klook平台预订，即可享优惠价，自助晚餐人均只需$459/位起（$918/2位；原价$1602/位），不可错过！

逸东酒店自助餐限时买一送一详情

  • 优惠价：$918 / 2位（人均只需 $459；原价：$1,602）
  • 开售日期：2026年7月21日 9:00 PM 起发售（数量有限，售完即止）
  • 适用日期：2026年7月22日至8月31日
  • 预订连结按此

 延伸阅读：湾仔老牌火锅店推「火锅通行证」！无限任食A5前肩肉+Asahi生啤 半价叹象拔蚌/龙虾/东星斑

最Hit
世界杯决赛变全武行 阿根廷成众矢之的？球评轰：耻辱、全队剩美斯有风度
01:42
世界杯决赛变全武行 阿根廷成众矢之的？球评轰：耻辱、全队剩美斯有风度
即时国际
6小时前
六合彩1亿暑期金多宝｜网民实测靠免费Gemini买「胆拖」真中奖 教一招神级提问增命中率 附高手AI指令｜Juicy叮
六合彩1亿暑期金多宝｜网民实测靠免费Gemini买「胆拖」真中奖 教一招神级提问增命中率 附高手AI指令｜Juicy叮
时事热话
2026-07-19 13:06 HKT
阿B钟镇涛21岁女儿钟懿大学毕业 举家赴伦敦见证 近年继承爸爸衣钵入行做明星
阿B钟镇涛21岁女儿钟懿大学毕业 举家赴伦敦见证 近年继承爸爸衣钵入行做明星
影视圈
18小时前
 世界杯2026｜特朗普颁奖礼又做「摄石人」台上赖死唔走要恩芬天奴拉开
00:54
 世界杯2026｜特朗普颁奖礼又做「摄石人」台上赖死唔走要恩芬天奴拉开
足球世界
4小时前
60岁㓥房阿姐见工要求多多 嫌早拒收银 老板网上公审：香港人唔抵帮
60岁㓥房阿姐见工要求多多 嫌早拒收银 老板网上公审：香港人唔抵帮
生活百科
2026-07-19 10:30 HKT
北上注意︱深圳地铁实施「逢包必检」首日逢暴雨 安检塞爆乘客大排长龙
北上注意︱深圳地铁实施「逢包必检」首日逢暴雨 安检塞爆乘客大排长龙
即时中国
2小时前
陈自瑶直播带货惊现「黑色三角」 健康疑出问题不可逆转 最索人妻飞新疆卖葡萄超搏杀
陈自瑶直播带货惊现「黑色三角」 健康疑出问题不可逆转 最索人妻飞新疆卖葡萄超搏杀
影视圈
6小时前
72岁曾智华家居意外后脑碰地惊变「独眼龙」 卖股票做眼科手术大呻「条数几重锤」 张文新梁继璋等送祝福｜Juicy叮
72岁曾智华家居意外后脑碰地惊变「独眼龙」 卖股票做眼科手术大呻「条数几重锤」 张文新梁继璋等送祝福｜Juicy叮
时事热话
15小时前
塔斯汀有员工在外卖贴辱骂字句，骂半夜点餐的消费者。
顾客半夜点外卖被贴辱骂字句 塔斯汀赔钱兼炒员工
即时中国
18小时前
邓兆荣与妻儿合照罕曝光 揭儿子名字与亡父新马师曾有关 当年结婚唔通知祥嫂成热话
邓兆荣与妻儿合照罕曝光 揭儿子名字与亡父新马师曾有关 当年结婚唔通知祥嫂成热话
影视圈
5小时前