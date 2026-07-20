逸东酒店自助餐买1送1！人均$459起任食生蚝/蟹脚/龙虾尾/烤乳猪/海鲜饭

香港逸东酒店（Eaton HK）的人气自助餐厅「普庆餐厅（The Astor）」再度推出自助餐优惠，由7月21日起，指定时间经Klook平台预订，即可享买一送一优惠，自助晚餐人均只需$459，即可任食即开生蚝、鳕场蟹脚、面包蟹等多款时令海鲜。正值大热的「西班牙美食市集」主题期间，餐厅供应多款地道西班牙经典美食，绝对是性价比极高的夏日「揾食」首选！

逸东酒店自助餐必食龙虾尾、烤乳猪、传统西班牙海鲜饭

普庆餐厅由即日起至8月3日期间，推出全新「西班牙美食市集」主题自助餐。餐厅以巴塞隆拿著名的 La Boqueria 市集为灵感，将现场打造成热闹的西班牙风情美食摊档。

除了招牌的生蚝、蟹脚及面包蟹等海鲜冷盘无限量供应，主题焦点绝对是一系列西班牙传统热荤，每位客人可获赠一客藏红花蒜泥蛋黄酱龙虾尾，肉质爽弹，配上特制蒜泥蛋黄酱，鲜味提升；西班牙烤乳猪外皮烤至香脆酥口，肉质嫩滑多汁；正宗西班牙海鲜饭，米饭吸满海鲜高汤精华，极具层次，以及多款 Tupas（西班牙小菜）及精致甜点拼盘。

逸东酒店自助餐厅推出买一送一优惠，由7月21日晚上9时起，经Klook平台预订，即可享优惠价，自助晚餐人均只需$459/位起（$918/2位；原价$1602/位），不可错过！

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