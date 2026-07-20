湾仔老牌火锅店推「火锅通行证」！无限任食A5前肩肉+Asahi生啤 半价叹象拔蚌/龙虾/东星斑

位于湾仔的老牌火锅店「美味厨」，以各式广东小菜、特色火锅汤底及丰富配料深受食客欢迎。近日餐厅推出「火锅通行证」，付出$500即可在7月至8月期间无限任食A5前肩肉、香茅猪肋串及Asahi生啤（2杯）！是次「通行证」更享半价加购海鲜优惠，包括象拔蚌、龙虾及东星斑，性价比极高！即看下文了解详情。

湾仔老牌火锅店推「火锅通行证」！无限任食A5前肩肉+Asahi生啤

香港人对火锅的热爱不分季节，获米芝莲必比登推介的湾仔老牌火锅店「美味厨」宣布推出盛夏「火锅通行证」！由即日起，只需透过「美味厨 Mobile App」以会员尊享价$500（原价 $688）入手通行证，即可在7月至8月期间（62天内），无限次免费享用总值$643的盛宴，包括日本鹿儿岛A5前肩肉、西班牙香茅猪肋串及 Asahi朝日生啤（2杯）。

半价叹象拔蚌/龙虾/东星斑

持有火锅通行证的食客，更可以低至半价加购生猛海鲜，包括$888的加拿大A级象拔蚌（原价$1388）、$888的印尼花龙虾（原价$1688）及$388的海东星斑（原价$788）。除了以上配料，餐厅本身亦有多款极具特色的火锅汤底及丰富配料可供选择，满足不同食客的口味。

美味厨 「火锅通行证」

地址：湾仔湾仔道165-171号乐基中心5楼

营业时间：星期一至日 12:00 - 15:00；18:00 - 23:30

电话号码：6424 5786

通行证售价：会员尊享价 $500（原价 $688）

订座：请按此

图片及资料来源：美味厨

文：Y