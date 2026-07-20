长者专享8折！美心MX/美心Food²一连十日激减 凭长者咭/乐悠咭全日堂食外卖即享优惠

香港的连锁快餐文化深入民心，其中美心MX及美心Food²一直以多元化的地道港式美食、舒适的用餐环境及亲民合理的价格，深受广大市民与社区街坊的支持与欢迎。近日，为回馈社会及关顾长者，品牌特别推出专为老友记而设的限时激减推广活动。由7月20日至29日期间，长者只需出示指定证件，即可享全日堂食或外卖8折优惠，让长辈们能以超值价钱轻松品尝惹味烧味饭或经典美食，绝对是城中不容错过的最新饮食著数推介！

美心MX长者优惠 长者咭/乐悠咭全日8折叹尽经典美食

由7月20日至29日期间，长者只需出示指定证件，即可于美心MX享受全日堂食或外卖8折优惠。

港式快餐的魅力在于其选择繁多且上菜迅速，而美心MX及美心Food²更是当中的佼佼者，全天候为食客提供丰富多样的餐饮选择。清晨时分，长者们可以享用一份热腾腾的沙爹牛肉面配香脆牛油多士，开启活力充沛的一天；到了午膳时间，餐厅的招牌厚切鲜茄焗猪扒饭或是皮脆肉嫩的港式明炉烧味饭，都是极具人气且份量十足的饱肚之选。即使是下午茶时段，来一杯香浓滑溜的港式奶茶，搭配香甜西多士或新鲜蛋挞，也能带来满满的幸福感。

今次针对长者推出的「长者日日享」推广活动，无疑是将这份贴心服务进一步升级。只要在指定的推广日期内惠顾，不论是选择在宽敞明亮的店内堂食，还是选择外卖自取带回家中慢慢品尝，都能享有全单八折的超值实惠折扣。这项饮食优惠不仅有助于减轻日常的生活开支，更能鼓励老友记多点外出走动，享受优质而具性价比的餐饮体验。对于正在寻找香港长者饮食优惠或乐悠咭著数的朋友，这绝对是一个极具吸引力的选择。

美心长者8折优惠

适用餐厅： 全线美心 MX 分店（西九高铁站分店除外）及全线美心Food²分店

优惠期限： 7月20日至7月29日

受惠对象： 持有长者咭、乐悠咭或长者八达通之人士

优惠详情： 于推广期内惠顾，结账时出示有效证件，即享全日堂食或外卖8折优惠。（于单一发票内最多只可使用一次）

出示证件要求： 必须出示实体「长者咭 / 乐悠咭 / 长者八达通」正本，恕不接受影印本。

不适用范围： 优惠不适用于购买节日产品、外卖派对美食、心超值餐、优惠套餐、晚市小菜外卖2人餐、晚市外卖加餸、烧味斩料、特价烧味优惠、海斑/珍珠斑及浸鱼套餐、八达通增值服务、网上外卖自取平台及所有外送服务。

条款细则： 优惠不能兑换现金或与其他优惠并用；如有任何争议，美心食品有限公司保留最终决定权。详细条款请参阅店内宣传物料。

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