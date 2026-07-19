铜锣湾Mr. Steak自助餐买一送一！长者半价 $205/位起叹生蚝、蟹脚、和牛

位于铜锣湾世贸中心的超人气餐厅Mr. Steak a la minute，一直以高质素的丰富海鲜及优质肉类深受食客欢迎。今个夏日，餐厅推出独家快闪买一送一优惠，人均低至$205即可大叹鲜甜雪花蟹脚及惹味美国烧牛肉！是次推广更特别为家庭客群量身打造「长者半价优惠」方案，让大家以极高性价比孝敬家中长辈，绝对是三代同堂的聚餐首选！

Mr. Steak自助餐晚市限时买一送一！ 和牛海鲜盛宴＋必吃鲍鱼花胶锅 设激抵长者半价优惠

Mr. Steak晚市自助餐除了无限量供应的生蚝和煎香鸭肝外，升级时段（晚上7时30分起）更带来极致的日本和牛体验。厨师团队以铁板烧、火炙寿司等多种精湛手法烹调日本直

Mr. Steak自助餐晚市限时买一送一！ 和牛海鲜盛宴＋必吃鲍鱼花胶锅 设激抵长者半价优惠

Mr. Steak自助餐晚市限时买一送一！ 和牛海鲜盛宴＋必吃鲍鱼花胶锅 设激抵长者半价优惠

Mr. Steak自助餐晚市限时买一送一！ 和牛海鲜盛宴＋必吃鲍鱼花胶锅 设激抵长者半价优惠

全新夏日海景亲子下午茶 设爆旋陀螺区

送和牛。此外，全新推出的鲍鱼花胶一品锅与鲜味浓郁的海胆手卷亦会同场供应，鲜味满载。

为鼓励大众与家人共享天伦之乐，餐厅于傍晚自助晚餐时段（17:00-19:00）特设长者专属折扣！顾客可选择「成人买一送一加1位长者半价」超值方案，三人同行平日平均只需$280/位；若人数较少，亦可选择「1位成人6折加1位长者半价」组合，让长辈们尽情品尝生蚝、煎鸭肝等矜贵食材，绝对是周末带父母食好嘢的最佳选择。

午市必食雪花蟹脚与美国极黑牛肉

午市时段的「环球海鲜、美国烧牛肉」自助午餐同样阵容鼎盛。食客可以品尝到鲜甜多汁的雪花蟹脚及肉质弹牙的翡翠螺。若选择在周末及公众假期惠顾，餐厅更会加码供应即开生蚝、即叫即烧的美国极黑牛铁板烧，以及滋润的养生炖汤，最后配上Häagen-Dazs雪糕及即焗心太软作结，带来满满的幸福感。

全新夏日海景亲子下午茶 设爆旋陀螺区

针对带同小朋友的家庭，餐厅特别设计了全新周末亲子下午茶，带来「买两大送一小」优惠，人均只需HK$119。除了丰富的日式寿喜烧、刺身及甜品外，现场更增设了儿童玩耍区及爆旋陀螺对战设施。小朋友可尽情放电，家长亦能轻松享受周末时光。

地址 ：铜锣湾告士打道280号世贸中心6楼

优惠预订日期 ：2026年7月20日 12:00 至 7月26日 23:59

适用用餐日期 ：2026年8月1日 至 8月31日

优惠价格 ： 长者专享方案 (17:00-19:00) ：「成人买一送一＋1位长者半价」三人平日HK$840，周末HK$915；「1位成人6折＋1位长者半价」两人平日HK$616，周末HK$671。 自助午餐 (12:00-14:30) ：买一送一，平日平均HK$205/位；周末平均HK$255/位。 自助晚餐 (17:00-19:00) ：买一送一，平日平均HK$280/位；周末平均HK$305/位。 升级自助晚餐 (19:30-22:00) ：买一送一，平日（一至四）平均HK$335/位；周末及假日平均HK$355/位。 亲子下午茶 (周末及假日 14:30-16:15) ：买两大送一小，平均HK$119/位。

注意事项：所有优惠方案均需于餐厅现场以电子支付方式，缴纳按原价计算之加一服务费。

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