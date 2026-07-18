稻香宵夜火锅人龙不绝！$98起升级食脆皮鸡＋冬瓜盅汤底 任食60款锅料/点心 边间分店有一文睇清

知名连锁餐饮品牌稻香，近月推出的宵夜火锅人气强劲，多区分店必大排长龙。品牌最新推出「夜场限定任食火锅」，加推脆皮鸡、冬瑶玉环锅底，更设两种价位选择！每晚8时30分起开放入场，食客可以极具吸引力的低价$98起，即可尽情享用丰盛的火锅大餐。日前更有网民在社交平台分享星期五晚于粉岭分店的墟冚实况，大批街坊未到入座时间已在门外大排长龙，足见超值推广的强大吸引力

稻香$98宵夜火锅升级！ 加推260日脆皮鸡＋冬瑶玉环锅底

稻香$98宵夜火锅升级！ 加推260日脆皮鸡＋冬瑶玉环锅底

这次夜市自助火锅诚意十足，特别推介必试菜式「山中狂奔260日脆皮鸡」。这款严选鸡肉肉质鲜嫩无比，外皮烤至金黄酥脆。强烈建议食客把握鸡肉上桌后的「黄金20秒」品尝，以体验最佳的香脆口感。若将鲜甜的鸡肉配搭餐厅招牌的「冬瑶玉环锅底」，利用清甜冬瓜与鲜味瑶柱熬制的浓郁汤头，更能大幅提升鸡肉的层次感。此外，套餐免费提供特选鸳鸯锅，让食客随心选择多款特色汤底，一次过满足两种截然不同的味蕾享受。

2种价钱！逾60款配料、点心、布甸、雪糕无限追加/升级任饮

除了主打菜式，火锅自助区更设有超过60多款配料供食客无限追加。当中包括各款鲜嫩肉片、爽口丸类、时令蔬菜，甚至涵盖精致点心、惹味小食及中西甜品，保证食客大饱口福。为迎合不同预算，餐厅贴心提供两种收费模式。追求经济实惠的顾客可选择成人$98的基本方案（酒水及雪糕需以半价加购）；而喜欢畅饮的朋友，则极力推荐成人$128的升级方案，尽情享受指定啤酒、汽水及雪糕全数任饮任食的快感。食客更可透过便捷的手机点餐系统，加购多款升级的高级火锅食材。

救市大成功？分店现排队人潮 网民乐见生意畅旺

粉岭分店现排队人海。（图片来源：北区之友 Friends of North District ）

稻香集团这次推出的夜市火锅优惠，在多区引起极大回响。有网民上载了一张粉岭碧湖花园分店的现场照片，显示在星期五晚上8时左右（即自助餐开始前大半小时），酒楼门外已经挤满了准备入座打边炉的食客，场面热闹非凡。对于餐厅重现人头涌涌的情景，不少网民纷纷留言表示支持与欣慰。有留言指出「星期五晚一到8点，人流多咪几好啰」、「见到人流都系好事，咁好生意」。更有当区街坊语重心长地表示，希望酒楼能够在充满挑战的环境下继续经营：「我一路都希望佢做得住，如果执下一间，执下一间，粉岭就冇茶饮。」

稻香宵夜场火锅自助优惠详情与适用分店

供应时间： 每晚 8:30 起开放入场

收费标准（选择一）： 成人 $98/位，小童 $68/位（酒水及雪糕可享半价优惠另行收费）

收费标准（选择二）： 成人 $128/位，小童 $98/位（包含指定啤酒、汽水及雪糕全数任饮任食）

注意事项： 所有惠顾均需另收加一服务费及茶芥；供应情况及最终优惠详情以门市海报为准，产品图片仅供参考。

适用分店名单： 稻香： 粉岭碧湖花园、东涌蓝天海岸、屯门海趣坊、屯门时代广场、何文田爱民商场、尖沙咀缅甸台、沙田蔚景园、九龙湾德福广场、红磡广场、青衣翠怡商场、旺角弥敦道雅兰中心、铜锣湾皇室堡、牛头角淘大商场、将军澳新都城、将军澳南丰广场分店 稻香茶居： 荃湾、将军澳星峰荟、观塘开源道、九龙湾一号九龙分店 稻香超级渔港： 朗屏商场店 壹号渔船： 大埔富莱花园、元朗怡丰花园分店 龙珠酒楼： 佐敦弥敦酒店、杏花村杏花新城分店



资料来源：稻香、北区之友 Friends of North District

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